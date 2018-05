Jeugd herdenkt helden uit WOI LEERLINGEN DA VINCI MAKEN INFOBORDEN ROND GROOTE OORLOG SANDER BRAL

31 mei 2018

02u56 0 Edegem De vijfdejaarsstudenten van het KTA Da Vinci hebben de afgelopen maanden aan het project '100 jaar groote oorlog'. De studenten maakten infoborden die volgende week in straten vernoemd naar oudstrijders of de oorlog geplaatst zullen worden.

In Edegem zijn er 22 straten die een band hebben met de Eerste Wereldoorlog. Zeven daarvan zijn genoemd naar burgerverzetsstrijders die geëxecuteerd werden in het Edegemse Fort 5, zeven zijn genoemd naar leden van de Vlaamse Frontbeweging en acht hebben een meer algemene benaming zoals de Strijdersstraat of de Victoriastraat.





Dolenthousiast

Voor de veertien straten die naar een specifieke persoon vernoemd werden, maakten de leerlingen infoborden met tekst en beeld die aan die straten geplaatst zullen worden. "Want de meeste bewoners van een straat weten niet eens naar wie hun straat vernoemd is", zegt Guido Andries, bestuurslid van de Edegemse afdeling van de Nationale Strijdersbond (NSB). "Eén van onze belangrijkste doelstellingen is om de jeugd te betrekken in de herdenking van WOI. We zijn daarom naar de scholen gestapt en enkele leerkrachten van het KTA waren dolenthousiast om mee te werken aan dit project. De studenten van het vijfde jaar TSO kregen de opdracht om een basistekst op te stellen over alle veertien personen. Het prototype van Edmond Mariën, die in Fort 5 werd gefusilleerd in 1917, werd op 16 maart al in de Mariënlaan geplaatst. De andere dertien borden worden volgende week in hun straten gezet."





Ook de Vlaamse kunstenaar met Ierse roots Joseph 'Joe' English, die het leven aan het front in beeld bracht, kreeg een straat naar zich vernoemd in Edegem. "Over Joe English is al veel geschreven, dus ik had niet al te veel moeite om een tekst op te stellen over de man", lacht Yassine Madi (19), vijfdejaarsstudent Electromechanica. "Ik ben enorm geïnteresseerd in geschiedenis en in het bijzonder in de oorlogen. Mijn opa heeft zelf ook gevochten in de Spaans-Marokkaanse oorlog en nadat hij naar hier verhuisde, werd hij opgeroepen om voor België tegen de Duitsers te gaan vechten tijdens WOII. Veel heeft hij mij daar echter nooit over verteld, het blijft een gevoelig punt."





Ook bij de school en het gemeentebestuur stuiten we op veel enthousiasme. "De oorlogen worden vooral door veteranen en senioren herdacht", zegt Koen Michiels (N-VA), schepen van Cultuur. "We zijn enorm verheugd dat de oudstrijders en de jeugd elkaar gevonden hebben."





Het is nog niet duidelijk of de acht straten met een algemene verwijzing naar WOI een infobord krijgen gezien het daar moeilijker is om woord en beeld bij te vinden. Wel volgt er dit jaar nog een herdenkingswandeling doorheen alle oorlogsstraten rondom Fort 5 en aan Molenveld. Wandelaars kunnen dan de QR-codes op de infopanelen scannen om de info rechtstreeks op hun telefoon te krijgen.