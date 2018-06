Instructiebad Frank Jespers sluit de deuren 27 juni 2018

Het Edegems bestuur gaat het gemeentelijk instructiezwembad Frank Jespers in de Vrijwilligersstraat voorlopig sluiten. Het bad werd het afgelopen jaar verschillende keren geplaagd door herstellingswerken en vorig jaar moest het zelfs zes maanden dicht voor dringend onderhoud. Het bad zal vanaf september opnieuw een jaar de deuren moeten sluiten. Het gemeentebestuur wil de huidige samenwerking met het Mortselse bad Den Bessem dan ook voortzetten. "In Den Bessem kunnen we dezelfde dienstverlening aanbieden aan onze scholen die beantwoordt aan alle normen", weet Koen Michiels (N-VA), schepen voor Sport. "Tijdens de sluiting van Frank Jespers zullen we een kosten-batenanalyse maken. Maar vermoedelijk zal het bad niet meer opnieuw geopend worden. Het gebouw dateert al van 1972 en is volledig op. Het werd eind jaren negentig wel twee keer gerenoveerd, maar het kan niet meer aan de vernieuwde normen voldoen. Veel Edegemnaars hebben hier leren zwemmen, maar we mogen ons niet laten leiden door emotionele redenen in deze beslissing." (BSB)