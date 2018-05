Industriegebied wordt woonzone 26 mei 2018

02u53 0

De industriële site van Agfa-Gevaert aan de Fort V-straat in Edegem wordt binnenkort officieel omgevormd tot woonzone. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat dat moet vastleggen, is zo goed als rond. Als alles goed loopt, wordt de herbestemming definitief goedgekeurd op de gemeenteraad van juni. Als dat gebeurt, gaat het nieuwe RUP deze zomer al van kracht. Wanneer zomerbar Kaffée Allée is opgekraamd, kunnen de saneringswerken van de bodem beginnen. Dat zal voor het najaar zijn. (BSB)