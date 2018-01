Immaculata viert 140-jarig bestaan 02u31 0 Foto Benoit De Freine

Woonzorgcentrum Immaculata bestaat 140 jaar. Het centrum in de Edegemse Oude Godstraat vierde dat vorige week al met een receptie, lezing en een flash mob van het innovatieteam van het centrum. Later in januari volgt er nog een feestweekend om 140 jaar ouderenzorg in Edegem te vieren. Immaculata ontstond in 1877 toen Marie du Bois d'Aissche in de regio een gebouw schonk aan het Edegemse Armenbestuur. Er werd toen enkel met zusters gewerkt en de laatste vertrok pas in 1995. In 1945 werd het gebouw deels vernield door de bombardementen om Mortsel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er werden doorheen de jaren vele renovaties uitgevoerd en het zorgcentrum zoals het er vandaag uitziet bestaat nu al zeven jaar. Dit jaar verandert er nog meer. Immaculata wordt een zelfstandig zorgnetwerk en zal niet meer opereren onder het OCMW of het gemeentebestuur. Maar eerst wordt er nog gevierd. Tijdens het weekend van 12, 13 en 14 januari volgen er onder andere nog optredens en winterfeesten in de Spiegeltent, die voor de gelegenheid zal worden opgesteld.





(BSB)