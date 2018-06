Hotspot het Bolwerk breidt uit 700 VIERKANTE METER KANTOREN VOOR FLEXWERKERS IN FORT 5 SANDER BRAL

12 juni 2018

02u45 0 Edegem Coworkingruimte het Bolwerk in het Fort 5 van Edegem gaat uitbreiden. De groendienst van de gemeente trekt weg uit het fort waardoor het Bolwerk kan groeien tot 700 vierkante meter aan kantoorruimtes voor flexwerkers.

Het binnenfort van Fort 5 kent dankzij het Bolwerk sinds 2013 een nieuwe invulling. De coworkinglocatie voorziet naast ruimtes met werkplekken ook plaats voor koffie, vergaderingen, opleidingen en evenementen. De groendienst van de gemeente, die gebruik maakte van een aantal ruimtes in het binnenfort, is recent verhuisd naar de Gemeentehallen aan de Prins Boudewijnlaan. Voor het Bolwerk een uitgelezen kans om hun creatieve omgeving verder uit te breiden.





"We gaan graag in op de uitnodiging van het gemeentebestuur om onze schouders te zetten onder de opfrissing van het binnenfort", benadrukken zaakvoerders Bart Scheenaerts en Philippe Michiels. "We investeren in de locatie om een totaalbeleving te creëren in de Antwerpse zuidrand, met respect voor de natuur en het historisch kader van het fort. Steeds meer werkgevers bieden werknemers de vrijheid om op een professionele locatie dicht bij huis te werken. Dankzij de uitbreiding kunnen we dagelijks nog meer flexwerkers ontvangen", klinkt het bij de zaakvoerders.





"Het Bolwerk sluit perfect aan op onze ideeën rond duurzaamheid en het plaatje van Fort 5", zegt Goedele Van der Spiegel (Groen), schepen voor Parken en Duurzaamheid.





Creatief

"Het monumentale karakter van het binnenfort zorgt sowieso al voor een krachtige en creatieve omgeving. Met beperkte middelen heeft het Bolwerk zijn concept hier kunnen uittesten. Met succes, want met een verlenging van het huurcontract krijgen de ondernemers de ruimte om een totaalproject uit te baten van meer dan 700m² bureel- en vergaderruimtes."





Naast de uitbreiding krijgen ook de eetruimte en de keuken een facelift. Het sanitair op de eerste verdieping en de garages op het gelijkvloers worden ook aangepakt.





Economische groei

Burgemeester Koen Metsu (N-VA) is verheugd dat er elke dag ondernemers samen komen op één plek in zijn gemeente. "Een sterk collectief van zelfstandigen geeft een injectie aan de economische groei van Edegem", vertelt hij. "In de vijf jaar dat het Bolwerk bestaat, hebben we een interessante evolutie kunnen volgen. Pendelaars zoeken alternatieven om niet elke dag de files te moeten trotseren. Velen van hen werken van thuis uit maar dat is niet voor iedereen even draaglijk. Het Bolwerk biedt de mogelijkheid tot een derde werkplek, naast het kantoor van de werkgever en het thuiskantoor. We slaan verschillende vliegen in één klap. De herbestemming van het binnenfort moet een nieuwe Edegemse hotspot worden, we pakken de mobiliteitsproblematiek aan en stimuleren de lokale economie."





Meer info via de website www.blwrk.be.