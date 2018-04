Hoogmis brengt muziek en bier samen in oude pastorij 30 april 2018

Cultuurcafé Hoogmis in Edegem is afgelopen weekend geopend met een pop-upversie. Volgend jaar gaan de deuren van het café in de oude pastorij definitief open. "We zijn enorm fier op het resultaat", zegt mede-uitbater Bart Struyf. "We hebben enorm veel werk gehad om Hoogmis op tijd in orde te krijgen. Drie dagen voor de opening was het hier nog een bouwwerf", lacht Bart. "Ons openingsweekend was een buitengewoon succes." Hoogmis plant nog verschillende concerten en comedy-avonden en zal ook het WK voetbal uitzenden. In september sluiten de deuren om aan de definitieve renovatie te beginnen. (BSB)