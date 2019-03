Honderd G-hockeyspelers present op vriendelijkste sportevenement van het jaar David Acke

10 maart 2019

10u09 0 Edegem Honderd G-hockeyspelers uit heel België zakten af naar Royal Victory Hockey Club in Edegem voor de derde editie van de G-Hockey Happening. Het evenement wil g-hockeyspelers verenigen en tegelijk jongeren met een beperking integreren in de samenleving. “Sport is daar de ideale manier voor,” klinkt het. Ook enkele spelers van het Belgische hockeyteam kwamen de spelers ondersteunen.

Het onthaal is hartelijk, de sfeer opperbest. Hoewel twaalf ploegen van over heel België afzakten naar de Royal Victory Hockey Club voor de G-Hockey Happening, was er van rivaliteit geen sprake. ‘Tegenstanders’ vlogen elkaar op de nek en begroetten elkaar hartelijk. “Het is een kleine wereld waarin iedereen iedereen kent,” vertelt Joost Van de Pontseele, organisator van het evenement. Voor de derde keer was Royal Victory Hockey Club in Edegem de ‘place to be’ voor G-hockeyspelers uit heel België. De hockey club nodigde alle Belgische hockeyclubs uit die ook jongeren met een beperking willen laten genieten van de steeds populairder wordende sport. Ook bij G-sporters, al is het voor vele clubs niet altijd even gemakkelijk om voldoende spelers te vinden. “Een groot verschil met Nederland waar er al tachtig ploegen zijn die competitie spelen. Dat is bij ons nog niet mogelijk maar we groeien. In 2011 zijn wij gestart met zes leden en vandaag zijn dat er al 25,” vertelt Joost.

Integreren

Evenementen als deze moeten ervoor zorgen dat G-hockeyspelers uit heel België optimaal kunnen genieten van hun sport. “Sommige clubs hebben nog maar zes leden en dan is het fijn om in contact te komen met andere spelers en ervaringen te delen.” Maar het sportieve luik is één ding, het sociale is misschien nog belangrijker. Joost is zelf vader van Thomas die het syndroom van Down heeft en hockey speelt. “Het idee is ontstaan vanuit mijn eigen ervaring als vader van een zoon met het syndroom van Down. Sport is een erg dankbaar middel om deze mensen te integreren in de samenleving. Omdat onze jongeren trainen op uren dat ook niet-G-sporters aan de bak zijn, laat je beiden samenvloeien. En dat kan nergens zo gemakkelijk als in sport,” vertelt Joost. “In het begin kijken kinderen wel eens raar op wanneer ze iemand met Down zien maar na enkele weken zijn die kinderen daar niet meer mee bezig. Dan zien ze Thomas en niet meer die jongen met Down.”

Nationale team

Enkele spelers van het nationale hockeyteam van België bij de mannen en vrouwen kwamen mee spelen. “Dat is ongelofelijk voor onze jongeren. Je mag niet vergeten dat dat wereldkampioenen zijn en toch moet je maar één telefoontje doen en ze staan hier,” zegt een gelukkige Joost. Nadat de 100 spelers verdeeld werden in groepen volgens niveau, verspreidde iedereen zich over de twee hockeyvelden. Na een flinke opwarming was het tijd om een uur te trainen. Nadien werd er nog een uur wedstrijdjes gespeeld, verbroederd, gepraat en vooral veel, heel veel gelachen.