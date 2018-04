Hof Ter Linden is opnieuw trekpleister BURGEMEESTER OPENT DEUREN VAN NIEUWE BRASSERIE SANDER BRAL

28 april 2018

02u45 0 Edegem De nieuwe brasserie, in het koetshuis van Hof Ter Linden, werd gisteren met veel trots ingehuldigd. Na veel inspanningen kon uitbater Serge De Groof de deuren eindelijk openen. "De brasserie moet een nieuwe uitvalsbasis worden voor een wandeling in het park", zegt burgemeester Koen Metsu.

Het Edegemse kasteeldomein Hof Ter Linden werd in 2012 aangekocht door de gemeente Edegem, het Kempens Landschap en het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos met de steun van de provincie. "We zaten met de drie eigenaars vanaf de start al op dezelfde golflengte", zegt burgemeester Metsu (N-VA). "We wilden van de vergeten groene long in de Antwerpse zuidrand een nieuwe hotspot maken voor wandelaars en fietsers. In het oude westelijke koetshuis van de barones zagen we de ideale locatie voor een horecazaak. Met Serge De Groof, uitbater van onder andere De Melkerij in het Nachtegalenpark en de Riddershoeve in Schoten, hebben we de ideale partner gevonden."





Kindvriendelijkheid

"Na een ruim jaar van investeren en restaureren hebben we brasserie Hof Ter Linden eindelijk aan het publiek kunnen tonen", reageert Serge trots. "De nadruk in onze zaak ligt op kindvriendelijkheid en een lage drempel. We serveren een tiental kindergerechten, er is speelgelegenheid en een luiertafel. Verder hebben we ook toiletten voor mindervaliden en gaan we voor een vlotte en vriendelijke bediening aan democratische prijzen." In de brasserie is een hoofdverbruikzaal, een salon met open haard en een veranda met samen 150 zitplaatsen. "Op het terras in de tuin zijn nog eens 120 extra plaatsen voor in de zomer", gaat Serge verder. "De kinderen kunnen ook ravotten in het bos aan het einde van de tuin. Op de bovenverdieping woont de concierge die het domein mee in de gaten kan houden."





Gietijzeren poort

De Edegemnaar herinnert zich wellicht de gietijzeren poort aan Hof Ter Linden die vroeger gesloten was. "Als die monumentale poort terugkomt is het plaatje helemaal compleet, maar ze moet dan wel geopend blijven", lacht gedeputeerde Inga Verhaert, covoorzitter van het Kempens Landschap. "Met de opening van de brasserie wordt het tijdperk van de werken aan de koetshuizen en de pleinen zo goed als afgerond. Beide koetshuizen werden gerestaureerd met respect voor de erfgoedwaarden."





De drie partners en uitbater Serge willen van het park een trekpleister maken. "Het wordt ongetwijfeld een belangrijke ontmoetingsplaats voor onze inwoners, maar ook mensen van buiten de gemeente zullen hier komen genieten van het park", besluit burgemeester Metsu. "De uitbater koos voor ruime openingsuren en binnenkort zal er in de onthaalruimte plaats zijn voor informatie over het domein, de publieksactiviteiten en toeristische informatie over de streek." In een latere fase zal ook het kasteel zelf een fikse opknapbeurt krijgen.