Hier gaan 'nerds en geeks' uit de bol EERSTE WETENSCHAPSFESTIVAL METEEN UITVERKOCHT KRISTOF DE CNODDER

28 mei 2018

02u44 0 Edegem Het eerste 'Sound of Science' wetenschapsfestival bleek gisteren een schot in de roos. Met 3.300 bezoekers was het evenement in het Edegemse 'Hof ter Linden' helemaal uitverkocht. "Er komt bijna zeker een tweede editie", verklapt de organisatie.

België is een land van festivals, maar een festival waar muziek en wetenschap hand in hand gaan, kenden we nog niet. Sound of Science in Edegem bracht daar gisteren verandering in. "Het idee voor zo'n event deden we in Engeland op", vertellen organisatoren Toon Verlinden en Hetty Helsmoortel. "Daar zijn zulke wetenschapsfestivals veel meer ingeburgerd. Sommige van die evenementen lokken tot tienduizend bezoekers. Omdat we zelf erg geïnteresseerd zijn in wetenschap wilden we iets dergelijks ook wel eens in België proberen. Met kasteeldomein Hof ter Linden vonden we een charmante locatie."





Sound of Science werd aangekondigd als een festival voor nerds en geeks. Maar het publiek dat kwam opdagen, was veel gevarieerder. Opvallend: heel wat gezinnen met kinderen tekenden present. Onder hen ook Helena Taelman en haar kinderen Clément, Emile en Remy. "Wij zijn speciaal uit Gent naar hier gekomen", zegt mama Helena. "Onze kinderen zijn geïnteresseerd in wetenschap, dus ze waren heel enthousiast. Het festival zit goed in mekaar. De mix tussen muziek en standjes die rond wetenschap draaien, zit goed. De kinderen kunnen ook allerlei zaken zelf uittesten. Het is ontspannend en leerzaam tegelijk."





De bezoekers kregen onder andere uitleg over uiteenlopende zaken als het menselijke brein (met zowaar zelfs een dissectie), het zonnestelsel, DNA, slimme robots en het Dark Web. Bekende kop Lieven Scheire - een zelfverklaarde nerd - bracht drie verschillende shows. Nog opmerkelijk: de toegangsprijzen verwezen naar cijfers die in de wereld van wetenschap een belletje doen rinkelen. Zo betaalden kinderen 3,14 euro (een verwijzing naar het getal pi) en volwassenen 22,41 (het molair volume van ideaal gas).





Het organisatiecomité kon op het einde van de dag tevreden terugblikken. "Voor een eerste keer is het echt geslaagd. De commentaren van de mensen waren heel lovend en dat doet deugd. Bovendien was het helemaal uitverkocht. Voor de veiligheid en het comfort van de bezoekers lieten we maximum 3.300 man toe. Of er komend jaar een vervolg komt? Daar mag je vanuit gaan. Het succes van deze eerste editie motiveert ons om door te gaan. Het zou wel kunnen dat we dan uitwijken naar een wat ruimere locatie. Het iets verderop gelegen Fort 5 komt misschien in aanmerking. Dat gaan we de komende dagen eens rustig bekijken", besluiten Toon en Hetty.