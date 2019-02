Het gaat snel voor Albert Follens (72): in oktober voor het eerst verkozen, nu plots schepen na ontslag Ine Bosschaerts Eerste opvolger Sabine Van Lint-Peeters (N-VA) verhuist naar gemeenteraad Sander Bral

07 februari 2019

18u16 0 Edegem Albert Follens (N-VA) wordt eind deze maand voorgedragen als nieuwe schepen van Edegem. Hij vervangt schepen Ine Bosschaerts die woensdag aangaf uit de politiek te stappen. De fractieleider van N-VA zal zijn verleden als leidinggevende bij Agfa-Gevaert gebruiken om Edegem mee te besturen. Over zijn bevoegdheden is nog niets bekend.

Na het vrijwillige maar plotselinge ontslag van schepen Ine Bosschaerts (N-VA), kwam het bestuur van N-VA Edegem woensdagavond samen om een nieuwe schepen en gemeenteraadslid aan te duiden. “We vinden het vertrek van Ine erg jammer maar onze partij heeft de luxe dat we over zoveel bekwame mensen beschikken om dat gat meteen op te vullen”, zegt N-VA-voorzitter Hugo Van Bueren. “We hebben Albert gevraagd om schepen te worden omdat hij zo gedreven is en veel expertise heeft.”

Avontuur in Congo

Albert Follens is afkomstig uit West-Vlaanderen en is in 1959 met zijn ouders na een avontuur in Congo in het Antwerpse terecht gekomen. In 1975 heeft hij zich met zijn vrouw Marie-Françoise gesetteld in Edegem en ondertussen lopen er al vijf dochters en twaalf kleinkinderen rond op zijn familiefeesten. Hij was 42 jaar actief bij Agfa-Gevaert als leidinggevende en maakte deel uit van het directiecomité tot zijn pensioen in 2012. Enkele jaren eerder schafte hij zich een partijkaart aan van N-VA en werkte hij mee achter de schermen tijdens de vorige legislatuur. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd hij voor het eerst politiek verkozen en schopte hij het meteen tot fractieleider in de gemeenteraad.

“Leeftijd geen hindernis”

Follens is vastberaden om de volledige legislatuur uit te zitten als schepen. “Je bent maar zo jong als je jezelf voelt”, lacht de 72-jarige schepen. “Je weet natuurlijk nooit wat de toekomst brengt maar ik voel me fysiek en mentaal nog perfect. Hoe meer je je op oudere leeftijd actief bezighoudt, hoe gezonder je blijft. Mijn leeftijd hoeft helemaal geen hindernis te zijn.”

“De uitdagingen die mij het meest interesseren zijn vergrijzing, leeflonen, sociale zekerheid, pensioenen en andere bovenlokale thema’s die als onweerswolken boven ieders hoofd hangen”, wordt Follens opeens ernstiger. “Of wat een lokaal bestuur kan betekenen om bovenlokale problemen mee op te lossen.”

Over welke bevoegdheden Follens in zijn portefeuille krijgt, buigt het bestuur zich de komende weken. Wel staat vast dat hij niet alle taken van Bosschaerts op zich zal nemen en er dus verschuivingen zullen komen in het nieuwe schepencollege. Follens toont alvast interesse in financiën, een bevoegdheid van kersvers schepen Lawrence Vancraeyenest (N-VA).

Aangezien Follens al lid was van de gemeenteraad vervangt eerste opvolger Sabine Van Lint-Peeters (56) Bosschaerts als gemeenteraadslid.