Gsm'ende bio-ingenieur (24) sterft na frontale klap tegen truck 15 juni 2018

02u59 0 Edegem Cédric De Batselier, een West-Vlaming die enkele maanden geleden samen met zijn vriendin in Edegem kwam wonen, is gisteren om het leven gekomen bij een zwaar ongeval. De 24-jarige man botste frontaal tegen een vrachtwagen en was volgens de trucker aan het gsm'en.

Het ongeval gebeurde gisterennamiddag iets voor 15 uur in West-Vlaanderen, op de gewestweg tussen Ruiselede en Tielt. Volgens de verklaringen van de Roemeense trucker die bij het ongeval betrokken was, had De Batselier zijn aandacht niet op de weg, omdat hij bezig was met zijn gsm. Een andere vrachtwagenchauffeur, die vlak achter zijn Roemeense collega reed, zag het ongeval gebeuren. "Een wagen week af naar links", vertelt Leander Debouver (25) uit Ruiselede. "'Een moment van verstrooidheid', dacht ik eerst nog. Maar de correctie die ik verwachtte, kwam er niet. Op dat moment gooide ik alle remmen dicht." Debouver kon een botsing vermijden, zijn Roemeense voorligger niet. De verhakkelde Ford werd tegen een boom gekatapulteerd, de truck kwam in de groene berm naast de weg terecht. De klap was zo hevig dat voor Cédric De Batselier alle hulp te laat kwam. De man stierf ter plaatse. De Roemeense trucker bleef ongedeerd. Het dodelijk slachtoffer was een beloftevol bio-ingenieur. Hij had al een tijd een relatie met Karen Baert die uit onze regio afkomstig is. Net als zij was ook Cédric sportief aangelegd. Hij voetbalde een tijdlang bij een club in Ardooie, waar hij samen met zijn broer opgroeide, en werd later scheidsrechter. Die hobby beoefende hij ook sinds een tijdje in de Antwerpse regio. (VHS)