Groen-raadslid plant boom voor pasgeboren dochtertje: “Pippa zal hier later fier op zijn” Ben Conaerts

06 april 2019

20u28 0 Edegem De Edegemse beekvallei heeft er zaterdag een nieuwe boom bijgekregen. Slechts één boom, ja, maar wel een hele bijzondere. Jeroen Van Laer, gemeenteraadslid voor Groen, plantte hem ter ere van zijn pasgeboren dochtertje Pippa. “Hopelijk kan dit de start zijn van een heus geboortebos”, aldus de trotse papa.

Voormalig schepen Jeroen Van Laer, vandaag oppositieraadslid voor Groen, werd op 31 oktober 2018 vader van Pippa. In plaats van cadeautjes te kopen voor zijn dochtertje stelde hij zijn vrienden en familieleden voor om geld te storten voor Natuurpunt. De actie leverde uiteindelijk 1.430 euro op, een bedrag dat specifiek besteed zal worden aan de natuur in de Edegemse beekvallei. Van Laer reikte zaterdag de cheque ter plaatse uit aan Natuurpunt en mocht meteen zelf symbolisch een boom aanplanten, ter ere van zijn dochtertje: een ‘Pippaboom’.

“Mijn vriendin en ik hebben al een zoontje, Fil. Als je dan een tweede kindje krijgt, dan is je geluk eigenlijk compleet. Dan heb je al alles wat je maar wensen kan. Dus hebben we gekozen om Natuurpunt te steunen, in plaats van geld op onze eigen rekening te laten storten. Pippa beseft het nu natuurlijk nog niet, maar ik weet zeker dat ze later heel fier zal zijn dat ze hier haar eigen boom heeft. Wie weet kan deze boom wel de start zijn om hier een mooi geboortebos aan te planten. Dat hebben we in onze gemeente tenslotte nog niet.”

Dat de Edegemse beekvallei werd gekozen als locatie, is niet toevallig. Het is al langer bekend dat N-VA erover nadenkt om een verbindingsweg te realiseren tussen de Boniverlei en de Mechelsesteenweg. Die zou volgens de partij het sluipverkeer uit de dorpskernen van Edegem en Kontich kunnen weghalen. Alleen: als die nieuwe weg er komt, zou de natuur in de beekvallei onder druk komen te staan. “De verbindingsweg zou dwars door de vallei lopen”, zegt Van Laer. “Het laatste stukje groen tussen Edegem en Kontich zou moeten wijken voor beton. Dat is onbespreekbaar.”

Met zijn partij Groen organiseerde Van Laer eerder dit jaar al een petitie voor het behoud van de natuur in de Edegemse beek. “Daarmee hebben we ongeveer 700 handtekeningen weten te verzamelen. Voor een kleine afdeling als de onze is dat erg veel. Het geeft aan dat er een draagvlak is voor wat wij willen. Maar we merken dat de droom om daar een weg te voorzien, blijft leven. De kans dat de ‘Pippaboom’ op termijn plaats zal moeten ruimen, is dus reëel. Maar misschien is de boom daartegen al groot genoeg om er ons uit protest aan vast te kunnen ketenen”, glimlacht Van Laer.