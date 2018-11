Groen bedankt kiezers met fuif Sander Bral

13u51 0 Edegem De Edegemse afdeling van Groen bedankt haar kiezers met een fuif in Hangar 27. Groen werd na de verkiezingen met vijf zetels de tweede grootste partij in Edegem. Door de absolute meerderheid van N-VA zal Groen niet mee besturen maar het wil wel haar kiezers bedanken.

“In Edegem zijn we met Groen winnaars en daarom geven we een dikke-merci-fuif”, klinkt het bij het bestuur van Groen Edegem. “Omdat het kan!”. Groen geeft op zaterdagavond 15 december een feestje in Hangar 27 onder de noemer Greenland. De line-up bestaat uit deejays Commax, DJ Vaarten M en Discobar 2650. Tickets kosten vijf euro in voorverkoop en zeven euro aan de kassa. Studenten betalen vier euro.

Info en tickets vind je hier.