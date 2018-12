Gratis wifi in nieuw vrijetijdscentrum Sander Bral

18 december 2018

17u36 0 Edegem Edegem is één van de 2.800 Europese gemeenten die een Europese subsidie ontvangt van 15.000 euro om wifi-hotspots te installeren in publieke ruimtes. “Hiermee kunnen we gratis wifi bezorgen aan de bezoekers van ons nieuwe vrijetijdscentrum.”

De Europese Commissie maakte begin deze maand de lijst bekend met de 2800 Europese gemeenten die 15.000 euro ontvangen om gratis wifi-punten te installeren op openbare plaatsen. Tussen de 97 Belgische geselecteerde gemeentes zit ook Edegem. Van 7 tot 9 november konden alle Europese gemeentes beroep doen op de subsidie via het Europese WiFi4EU-initiatief. Uiteindelijk werden 2.800 van 13.000 kandidaten geselecteerd.

“Een perfecte timing”, straalt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “De bouw van ons nieuwe vrijetijdscentrum start namelijk begin volgend jaar. We zullen de 15.000 euro investeren in de installatie van een zeer kwalitatief gratis breedbandinternet voor alle gebruikers van het nieuwe gebouw.”

“De subsidie werd volgens het principe ‘eerst komt, eerst maalt’ toegewezen dus we hebben geen seconde gewacht voor de aanvraag”, vult Jeroen Van Laer (Groen) aan, schepen voor IT. “We willen onze inwoners dan ook zo verbonden mogelijk maken in de steeds digitaler wordende wereld. Ook voor mensen die thuis geen toegang hebben tot het internet.”