Graffitimuur fleurt wijk De Wieken op 27 augustus 2018

02u23 0 Edegem De wijk De Wieken heeft er opnieuw een eyecatcher bij: een graffitimuur van de Antwerpse kunstenaar Larsen Bervoets. De inhuldiging van de muurschildering afgelopen zaterdag was meteen de apotheose van het leefbaarheidsproject in de wijk.

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning startte één jaar geleden met een leefbaarheidsproject in De Wieken. Samen met de bewoners ging men op zoek naar hoe de wijk nog aangenamer kon worden gemaakt. Onder het motto 'Samen fleuren we de wijk op' werd er zwerfafval opgeruimd en kregen de zeven vuilnisbakken in de wijk een creatieve make-over. Met de gloednieuwe graffitimuur die zaterdag feestelijk werd ingehuldigd, kende het project zijn apotheose. Schepen voor Wijkwerking Jeroen Van Laer (Groen) is trots: "Dit is opnieuw een prachtige realisatie geworden, dankzij de inzet van de buurt en de mensen van De Ideale Woning."





"Om de wijk nog een tikkeltje extra kleur te geven, gingen we op zoek naar een kunstenaar die De Wieken een eigen kunstwerk kon bezorgen", zegt Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.





"Uiteindelijk kwamen we bij Larsen Bervoets terecht, een Antwerpse kunstenaar die onder meer reeds zijn stempel zette op de speelplaats van een school aan het Falconplein. We zijn verheugd dat hij nu ook De Wieken heeft verfraaid met een eigen abstract kunstwerk. Het werk zal worden opgenomen in de app van 'Streetartantwerpen', zodat iedereen het kan komen bewonderen."