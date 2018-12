Gracht rond oostelijk koetshuis Hof ter Linden wordt opgeruimd Omgeving Hof ter Linden begint meer en meer vorm te krijgen Sander Bral

06 december 2018

16u51 0 Edegem Na de restauratie van de koetshuizen van Hof ter Linden in Edegem wordt nu ook het volledige kasteeldomein opgewaardeerd. Dinsdag zijn de werken gestart om het slib in de gracht aan het oostelijke koetshuis te verwijderen.

Het gemeentebestuur van Edegem, Kempens Landschap en het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos kochten in 2012 het kasteeldomein Hof ter Linden in Edegem. Sindsdien zijn er door de drie eigenaars al heel wat stappen genomen om het parkdomein samen te beheren, de gebouwen te restaureren en een duurzame herbestemming aan de site te geven.

Sinds april kunnen wandelaars in de brasserie van het westelijke koetshuis terecht en in het recent gerenoveerde oostelijke koetshuis zal vanaf het najaar 2019 ook een nieuw restaurant geopend worden. In het geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan is onder andere de slibruiming van de grachten opgenomen.

“Door de uitzonderlijke droogte dit jaar stonden sommige grachten van het domein bijna volledig droog”, zegt Jan De Haes, gedeputeerde voorzitter van Kempens Landschap. “Ecologisch en landschappelijk een jammere zaak maar wel de uitgelezen kans om het slib weg te ruimen. Wanneer de werken voltooid zijn is het wachten op voldoende regen om de grachten stilaan terug te vullen. Een mooie stap richting opwaardering van het domein rondom het kasteel.”

De opruimwerken worden in verschillende fasen uitgevoerd. Het geruimde slib wordt afgevoerd naar en slibverwerkingsbedrijf waardoor de zone rondom de gracht tijdelijk vol containers staat. Omwille van veiligheidsredenen is een deel van de omgeving tijdens de werken afgesloten voor wandelaars en fietsers.