Goede beoordelingen van hotelgasten leveren Ter Elst twee awards op Sander Bral

20 februari 2019

17u43 0 Edegem De ‘loved by guests-award’ en de ‘guest review-award’. Dat zijn de prijzen van twee internationale bookingwebsites die het Edegemse hotel Ter Elst in de wacht kon slepen. “Wij hebben het hotel en domein een grondige make-over gegeven en dat begint de laatste jaren zijn vruchten af te werpen.”

Hotel Ter Elst aan de Edegemse sportsite Kattenbroek heeft twee awards gewonnen van de bekende accommodatiewebsites Booking.com en Expedia, waaronder ook het in Europa bekendere Trivago zit. “Expedia is bij ons minder bekend maar het is wel degelijk het grootste platform in zijn soort”, zegt hotelmanager en mede-eigenaar Tom Hendrickx. “De awards zijn gebaseerd op de beoordelingen van gasten die vorig jaar bij ons over de vloer zijn gekomen. Het doet ons deugd dat de accommodatie en de service van ons hotel gewaardeerd worden. We hebben al eerder prijzen ontvangen maar we zijn blij dat we de hoge kwaliteit van ons hotel opnieuw bevestigd zien.”

Zeven jaar geleden werd Hotel Ter Elst overgenomen van de familie Van Ostade, dat het complex met viersterrenhotel, congrescentrum en sportfaciliteiten al 36 jaar in handen had. De nieuwe eigenaars hebben sindsdien met sport- en wellnesscenter David Lloyd, het gemeentebestuur en de Vlaamse overheid sterk geïnvesteerd in de site, waar onder andere ook Royal Victory Hockey Club gevestigd is.

“Die vernieuwingen begonnen enkele jaren geleden eindelijk hun vruchten af te werpen”, gaat Hendrickx verder. “We zien ons voornamelijk zakencliënteel meer en meer wijzigen naar toeristen die bijvoorbeeld een weekendje wellness met hun verblijf combineren. Die samenwerkingen met David Lloyd en de sportclubs op de site zijn echte troeven. Zo mocht ons hotel al verschillende nationale hockeyteams ontvangen die hier voor en na de wedstrijden kunnen uitrusten en genieten van onze service.”