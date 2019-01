Gewezen schepen Van der Spiegel (Groen) krijgt vierde plaats op Vlaamse lijst Sander Bral

29 januari 2019

17u35 0 Edegem Voormalig schepen Goedele Van der Spiegel staat voor Groen op de vierde plaats op de lijst van de nakende Vlaamse verkiezingen. Door de absolute meerderheid van N-VA moest Van der Spiegel begin dit jaar het gemeentebestuur verlaten. Ze richt nu al haar pijlen op het Vlaams Parlement.

Het partijbestuur van Groen wilde voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de Edegemse Goedele Van der Spiegel al hoog op haar lijst voor de Vlaamse verkiezingen plaatsen. Van der Spiegel gaf naar eigen zeggen het schepenmandaat toen voorrang op de bovenlokale politiek. Nu ze geen schepen meer is in Edegem, is ze toch op het voorstel ingegaan en heeft ze zich kandidaat gesteld.

Goedele Van der Spiegel werkte eerder al als parlementair medewerker en was voor Groen zes jaar schepen in Edegem voor onder andere milieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Ze werkte mee aan de oprichting van Streekvereniging Zuidrand, de ontwikkeling van kasteeldomein Hof ter Linden, het nieuw netwerk van trage wegen, de bouw van de bioklas en de heraanleg van het kerkhof.