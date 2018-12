Gemeentebestuur zegt neen tegen opslagplaats voor beton- en asfaltpuin Buurtbewoners dienden 136 bezwaarschriften in Sander Bral

04 december 2018

18u53 0 Edegem Het Edegemse gemeentebestuur heeft een negatief advies gegeven voor de aanvraag van een opslagplaats voor beton- en asfaltpuin op de afvalverwerkingsterreinen van IGEAN. Bouwbedrijf DCA diende die aanvraag maandag in bij het provinciebestuur.

Bouwbedrijf DCA uit Beerse ging begin deze week voor een eerste maal aankloppen bij het provinciebestuur voor de aanvraag van een opslagplaats voor beton- en asfaltpuin, een betoncentrale en een breekinstallatie voor puinverwerking op de IGEAN-terreinen in de Doornstraat in Edegem. Het gaat om een tijdelijke opslag- en verwerkingsplaats voor een termijn van dertig maanden. Het is het provinciebestuur dat die vergunning moet verlenen maar het lokaal bestuur had dertig dagen de tijd voor een openbaar onderzoek te organiseren en haar advies te bezorgen aan de provincie.

Vergunning voor 30 maanden

Het Edegemse bestuur ontving de aanvraag van DCA al op 23 oktober en liet het wettelijk openbaar onderzoek lopen van 29 oktober tot 27 november. Binnen die termijn onderzochten de gemeentelijke diensten de aanvraag en konden buurtbewoners hun bezwaren indienen. De gemeente ontving maar liefst 136 bezwaarschriften waarin buurtbewoners hun bezorgdheden uitten over stof- en lawaaihinder en de impact van aan- en afrijdende vrachtwagens.

“De bezwaren uit de buurt bevestigen ons advies”, benadrukt Goedele Van der Spiegel (Groen), schepen voor Milieu. “De vragende partij heeft enkele werven in de buurt en de IGEAN-site zou voor het bouwbedrijf een interessante tijdelijke opslagplaats kunnen zijn. In de voorbereidende gesprekken met het gemeentebestuur, IGEAN en DCA was er louter sprake van een opslagplaats voor een korte periode. De resterende termijn van de werven van DCA lopen tot maximum veertien maanden maar men vraagt een vergunning voor dertig maanden. Daarnaast is er naast de opslagplaats opeens ook sprake van een betoncentrale en een breekinstallatie om puin te verwerken. Door de grote impact op het milieu zijn dat soort installaties niet wenselijk op die site.”

Even luid als vliegtuig

“Een tijdelijke bouwmaterialenopslagplaats moet kunnen maar de permanente mogelijkheid bieden om beton en puin te breken is voor ons een brug te ver”, bevestigt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Zo’n breekinstallatie maakt evenveel lawaai als een vliegtuig en veroorzaakt bovendien fijn stof. In de aanvraag van DCA staat over die hinder niets omschreven en dus ook niets over maatregelen om lawaai en fijn stof te beperken. Ook gegevens over het aantal transporten en de effecten op de lokale mobiliteit ontbreken. Om die redenen geeft de gemeente Edegem een negatief advies.”

Het provinciebestuur neemt ten laatste op 14 februari een beslissing.