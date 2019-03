Gemeente subsidieert jubileumconcert van het jeugdorkest Sander Bral

14 maart 2019

16u53 0 Edegem Het Symfonisch JeugdOrkest Edegem (SJOE) viert dit jaar zijn vijfendertigste verjaardag met een uniek feestconcert in deSingel in Antwerpen. Het gemeentebestuur geeft dit bijzonder project een financiële duw in de rug.

SJOE werd opgericht in 1983 en kende doorheen de jaren verschillende concertreizen in onder andere Tsjechië, Hongarije, Italië, Estland en de Verenigde Staten. De voorbije jaren werd steevast het Jaarconcert met klassieke repertoires in deSingel georganiseerd en het lichtere ‘SJOE-it!’ met meer populaire muziek in thuishaven Edegem. In samenwerking met musicalgroepen deed SJOE ook de begeleiding voor producties zoals Cinderella, Beauty and the Beast en Oliver!.

Voor het feestconcert op 7 april naar aanleiding van SJOE’s vijfendertigste verjaardag maken alle oudleden en heel wat vorige dirigenten deel uit van het orkest. Voor de show ‘Back tot he SJOE’ werkt het orkest samen met sopraan Lisa Mostin en contratenor Jan Wouters.

“Het gaat om een dure onderneming”, benadrukt schepen voor Cultuur Koen Michiels (N-VA). “De huur van de concertzaal alleen is al een grote hap uit het budget. Edegem doneert een subsidie van 620 euro om dit project mee mogelijk te maken.”