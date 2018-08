Gemeente neemt het op tegen Belgian Pink Devils 18 augustus 2018

02u32 0 Edegem Gemeentediensten en -personeel van de gemeente Edegem hebben het tijdens een vriendschappelijke voetbalmatch opgenomen tegen de Belgian Pink Devils.

Dat is de Belgische homovoetbalploeg, al is iedereen welkom. Daarmee wil de gemeente een krachtig signaal geven dat iedereen zichzelf mag zijn. Eerder namen de Pink Devils het ook al op tegen de gemeente Boom. "We krijgen heel wat aanvragen van gemeentes om het tegen hen op te nemen. Wij gaan graag in op die uitnodiging. Op die manier kunnen we ons verhaal op een positieve manier vertellen", zegt speler en trainer Andy Hermans. Toch zegt Andy dat hij zelden tot nooit problemen heeft gehad op het voetbalveld omwille van zijn geaardheid. "We spelen heel vaak tegen caféploegen en iedereen ontvangt ons altijd erg goed. Uiteindelijk zijn we ook maar gewoon een voetbalploeg."





Volgens hem situeert het probleem zich vooral in de hogere voetbalreeksen waar het voor spelers moeilijker is om uit de kast te komen. "Wij spelen vaak voor tientallen supporters, maar wanneer je in een vol stadion speelt, kan ik me voorstellen dat je geen spreekkoren over je heen wilt krijgen." Voor de gemeente speelden onder andere politiemannen en brandweermannen mee. Enkele honderden mensen kwamen de spelers aanmoedigen. (ADA)