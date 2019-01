Gedaan met schoolkamperen: Edegem en Mortsel lanceren één centraal aanmeldsysteem Sander Bral

28 januari 2019

14u31 0 Edegem Het is gedaan met schoolkamperen in Edegem en Mortsel. Beide gemeentebesturen lanceren één centraal aanmeldsysteem. Ouders kunnen in de maand maart via een website aangeven op welke school ze hun kinderen het liefst willen inschrijven. De snelheid waarmee ouders zich aanmelden heeft geen invloed op de toekenning van de plaats.

In het voorjaar van 2018 startte het schoolkamperen weer in verschillende scholen in Edegem en Mortsel. Ouders probeerden daarmee een plaatsje voor hun kind te verzekeren in hun favoriete school. Bij OLVE-Familia in de Ingenieur Haesaertslaan in Edegem kampeerden ouders zelfs acht dagen voor de schoolpoorten vooraleer de inschrijvingen van start gingen. Maar ook in de nieuwe Parkschool in Mortsel plaatsten tientallen ouders zich op een geïmproviseerde wachtlijst en in kleuterschool ’t Singeltje in Edegem arriveerden bezorgde ouders ’s nachts al om hun kinderen in te schrijven.

Druk neemt toe

Edegem en Mortsel stappen nu over op één online aanmeldsysteem. “In samenspraak met de scholen hebben we beslist al te handelen vooraleer het centrale systeem verplicht wordt op Vlaams niveau”, klinkt het bij beide gemeentebesturen. “Door de ligging van onze scholen vlak bij Antwerpen voelen we de druk op onze scholen elk jaar toenemen.”

Vanaf 1 maart tot en met 29 maart kunnen ouders hun kinderen inschrijven op edegem.aanmelden.in en mortsel.aanmelden.in. Beide gemeentebesturen raden ouders aan om verschillende scholen op te geven, een kind zou wel nooit in een school terecht kunnen komen waarvoor geen voorkeur aangegeven wordt. De gegevens worden pas verwerkt in april, het heeft dus geen zin om vanaf 1 maart je zo snel mogelijk aan te melden. De snelheid waarmee ouders zich aanmelden heeft geen invloed op de toekenning van de plaats.

Edegem werd eerder al officieel erkend als capaciteitsgemeente na een Vlaams onderzoek. Capaciteitsgemeenten krijgen extra middelen om meer schoolplaatsen te voorzien. Eerder werd al bekend dat de Vlaamse subsidies van 4,1 miljoen euro worden geïnvesteerd in de nieuwe school Blik en in de uitbreidingen van OLVE-Familia, Familia en De Link.