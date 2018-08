G-sporters blinken uit op jaarmarkt 30 augustus 2018

Er staat het komende weekend weer heel wat op het programma op de Edegemse jaarmarkt, zo ook het optreden van de G-sporters van Omnigym Jong Edegem. "Het is prachtig om te zien hoe kinderen ondanks hun beperking intens genieten van sport", lacht Koen Michiels (N-VA), schepen voor Sport. "De turnclub wil dit optreden graag doen, omdat ze samen met andere verenigingen meer aandacht willen vragen voor sport voor jongeren met een verstandelijke of fysieke beperking." De schepen zag de turners al verschillende keren aan het werk. "Het weet me telkens opnieuw te ontroeren. Sport is er voor iedereen, het gaat om plezier en geluk. Iedereen moet de kans hebben om te tonen wat binnen hun eigen mogelijkheden ligt."





Zondag treden de G-sporters in actie op de mat, de balk en de brug met gelijke leggers van 14.30 uur tot 15 uur en van 17 uur tot 18 uur aan het kruispunt van de Drie Eikenstraat met de Strijdersstraat. Verder staat er nog straattheater op het programma, opendeurdag van de brandweerkazerne, de kermis, de jaarmarktloop, het doorlopende danspodium, de fakkeltocht met het aansluitende vuurwerk, de FotoFilmClub in de fotostudio en Mini Horse World.





(BSB)