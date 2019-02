Forttheater krijgt voor derde keer in 1,5 jaar dieven op bezoek Sander Bral

15 februari 2019

14u13 0 Edegem Er is opnieuw ingebroken in het Forttheater aan Fort 5 in Edegem. Dat is al de derde keer in anderhalf jaar. De inbrekers gingen bruut te werk en forceerden deuren en sloten. Veel valt er echter niet te rapen in het theater en de onbekende dieven moesten afdruipen met wat cash geld. Ook de nabijgelegen KSA en het jeugdorkest kregen ongewenst bezoek.

Voor de derde keer in anderhalf jaar kreeg vzw Toneelgroep De Meeuw inbrekers over de vloer in hun Forttheater aan de Rogier van der Weydenstraat vlak bij het fort van Edegem. “We begrijpen niet wat inbrekers in ons theater komen zoeken”, klinkt het bij De Meeuw. “Hier valt niets te rapen behalve een heel klein beetje cash geld, wat dan ook verdwenen is. Maar daarvoor doen ze dan wel heel erg veel moeite en maken ze veel brokken. Alle sloten en deuren van het Forttheater zijn geforceerd. Volgende week geven wij hier een voorstelling voor kinderen en zullen wij onze bezoekers dus moeten ontvangen in een zwaar beschadigd toneelhuis. Dat komt wel erg ongelegen.”

Twee arrestaties

De lokale politiezone HEKLA kon deze week twee inbrekers arresteren. Er wordt onderzocht of zij iets te maken hebben met het ongewenst bezoek in het Forttheater. Ook in de nabi gelegen lokalen van jeugdvereniging KSA en het symfonisch jeugdorkest werd er in dezelfde nacht ingebroken. Rondom het fort is er camerabewaking maar door de nieuwe camerawetgeving zijn die nog niet operationeel. De politie houdt wel verhoogd toezicht in de buurt.

Ondanks de tegenval gaat vzw De Meeuw door met de kindervoorstelling Koning Winter Voor Altijd op zaterdag 23 en zondag 24 februari en op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart, telkens van 14u30 tot 16u30. Tickets kosten 6 tot 9 euro.