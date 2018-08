Flying Pig komt naar Edegem 24 augustus 2018

Het reizende Antwerpse afterwork-concept Flying Pig doet vanavond het Gemeenteplein van Edegem aan. "Flying Pig is een openlucht aperitiefconcept dat u de start van het weekend laat beleven zoals het hoort in onze Bourgondische cultuur", klinkt het bij de organisatie. "Wij doen alle prachtige pleinen en historische locaties aan in en rondom Antwerpen. Wij serveren naar goede gewoonte zomerse cocktails, frisse wijn en gerstenat van de tap, vergezeld van de nodige streetfood. Onze livebands en deejays doen de rest." Flying Pig gaat van start op het Gemeenteplein vanaf 17u00 en gaat door tot middernacht. Platenruiters van dienst zijn FP Mixtapes, The Subtitles en Thong&Droppa. De toegang is gratis. (BSB)