Fans schuiven rijen dik aan om Disneykunstenaar Jim Shore te ontmoeten Kristof De Cnodder

11 november 2018

18u48 0 Edegem Een overrompeling: dat is wat het bezoek van Jim Shore aan Disneywinkel DNexus in Edegem teweeggebracht heeft. Voor velen een nobele onbekende, maar voor fans van Mickey en co is de Amerikaanse ontwerper duidelijk een halve god.

Jim Shore is een cartoonist en kunstenaar die wereldwijd furore maakt met zijn collectie ‘Disney Traditions’. DNexus wist de Amerikaan te strikken voor een signeersessie en dat is zondag een gigantisch succes gebleken. Urenlang was het razend druk in de Disneywinkel. Fans en verzamelaars waren dan ook van heinde en ver afgezakt.

“Ik heb er een eind voor moeten rijden en even moeten aanschuiven, maar ik blij dat ik gekomen ben”, vertelt Liesl Houbrechts (27) uit Sint-Truiden. “De ontmoeting met Jim Shore was fantastisch. Hij bleek een heel sympathieke man te zijn die echt tijd maakte voor zijn fans.”

Eenzelfde geluid bij Ceylan Gumussoy (22) uit het Nederlandse Eindhoven. “Ik kocht hier een Mickey Mouse-beeldje van zo’n zeventig centimeter hoog en liet het door Jim Shore signeren. Voor iemand als ik, die al van kindsbeen af gefascineerd is door Disney, was dit een unieke ervaring.”

Ook Tom Van Gool van DNexus was vanzelfsprekend tevreden. “Ik schat dat we zo’n vierhonderd bezoekers mochten verwelkomen”, zegt hij. “Het evenement was duidelijk een schot in de roos.” En Jim Shore zelf? Die amuseerde zich opperbest. “Hij geniet van het contact met zijn publiek”, aldus een medewerker. En zo werd het voor iedereen een topdag.