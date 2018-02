Ex-proftennisser neemt TC De Dreef over IAN WEYNEN EN VRIENDIN WILLEN CLUB HEROPENEN OP 31 MAART SANDER BRAL

09 februari 2018

02u47 3 Edegem Proftennisser Ian Weynen (35) en zijn vriendin Melissa Nankhoshki (26) hebben zopas de Edegemse tennisclub De Dreef overgenomen. Het gemeentebestuur was al sinds oktober op zoek naar kandidaten nadat de vorige uitbaters lieten weten te zullen stoppen. Ian Weynen en z'n vriendin willen de deuren heropenen tijdens het paasweekend.

Vorige week liep de dertigjarige huurovereenkomst tussen TC De Dreef en het gemeentebestuur af. De voormalige raad van bestuur van de club gaf er de brui aan waardoor de gemeente op zoek moest naar opvolging. "We kregen dossiers binnen van twee kandidaten", licht Koen Michiels (N-VA) toe, schepen voor Sport. "Het was een moeilijke beslissing want beide initiatiefnemers stelden een goed dossier samen en zijn al jaren gepassioneerd door de sport. Uiteindelijk kozen we voor Ian Weynen uit Antwerpen omdat zijn visie meer mikt op jeugd en vernieuwing in een momenteel verouderde tennisclub. Bovendien wil hij meteen een engagement voor tien jaar aangaan, wat voor ons ook meer zekerheid brengt om de toekomst van het Edegemse tennis te garanderen."





Thema-avonden

"Mijn vriendin Melissa en ik gaan de club nieuw leven inblazen", benadrukt Ian. "Melissa zal zich vooral op de cafetaria storten met allerlei events en thema-avonden en ik neem het sportieve gedeelte onder mijn vleugels. Ik ben al heel mijn leven met tennis bezig en speelde bij de jeugdreeksen mee met de top van België. Doordat tennis mijn passie is, heb ik besloten om er ook mijn beroep van te maken. Zo gaf ik al les bij TC Blauwe Regen in Mortsel en bij TC Wingfield in Mechelen. De droom van een eigen tennisclub kriebelde al langer. Toen ik de kans kreeg in Edegem, heb ik die met beide armen gegrepen."





Niet meer zonevreemd

Om de tennisvelden mogelijk te maken moest het gemeentebestuur het ruimtelijk uitvoeringsplan van de site aanpassen. "Dankzij die aanpassing werden de gronden omgevormd tot recreatiezone waardoor de tennisterreinen niet langer zonevreemd zijn", verduidelijkt Peter Verstraeten (Open Vld), schepen voor Ruimtelijke Ordening. "De grond was voordien eigendom van de erfgenamen De Roest, voormalige eigenaars van het kasteeldomein Hof ter Linden", voegt Goedele Van der Spiegel (Groen) daar aan toe, schepen voor Parken. "Het gemeentebestuur kocht de grond in 2015 over om de toekomst van de tennisclub, de groenzone achter kleuterschool De Link en de bijkomende centrumparking te verzekeren."





Demonstratiematchen

Ian en Melissa plannen de club opnieuw te openen tijdens het paasweekend van 31 maart. "Die datum is haalbaar, maar we zullen de handen nog uit de mouwen moeten steken", gaat Ian verder. "Eerst en vooral moeten alle velden heraangelegd worden zodat ze terug speelbaar zijn. De verouderde cafetaria moet ook volledig vernieuwd worden want we willen een frisse moderne uitstraling voor onze zaak. Tijdens het openingsweekend staan er enkele demonstratiewedstrijden van Belgische toptennissers gepland om nieuwe leden warm te maken. Vorig jaar waren er ongeveer negenhonderd leden. Er is nu wel een kleine terugval maar ik hoop vooral kinderen en jonge mensen aan de club te kunnen binden. Naast onze frisse visie moeten ook lage tarieven van lidgelden daarvoor zorgen. Laagdrempeligheid, jeugdig en familiaal zijn onze kernwoorden."





Tennisclub De Dreef opent opnieuw de deuren op zaterdagmiddag 31 maart.