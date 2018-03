Ex-jobstudenten nemen 't Forum over UITBAATSTER WIJKONTMOETINGSCENTRUM GAAT OP PENSIOEN SANDER BRAL

02 maart 2018

02u38 0 Edegem Wijkontmoetingscentrum 't Forum in domein Romeinse Put kent binnenkort zijn doorstart. De huidige uitbaatster gaat op pensioen en wordt vervangen door jong geweld. Drie twintigers met een verleden als jobstudent in 't Forum zullen ervanaf april de plak zwaaien.

Twaalf jaar lang heeft de 66-jarige Christine Mistiaen zich ingezet voor wijkontmoetingcentrum 't Forum, dat in 2000 werd opgericht. Eind maart gaat ze van haar welverdiend pensioen genieten dus moest het gemeentebestuur op zoek naar nieuwe uitbaters. Die heeft men met Sanne Schouteden (29), Anya Kussé (25) en Shemona Redzic (27) gevonden. De drie vriendinnen zijn oude bekenden in 't Forum, want ze zijn er alle drie actief geweest als jobstudent. "Op mijn vijftien jaar ben ik in 't Forum binnengewandeld om een job te vragen en ik ben er nooit meer vertrokken", legt Sanne uit. "Ik was toen al bevriend met Shemona en vroeg aan de uitbaters van toen om haar ook aan te nemen. Anya zat in die tijd bijna ook alle dagen in 't Forum als klant, het leek ons dan ook logisch om ze aan de andere kant van de toog neer te planten zodat ze er iets aan kon verdienen", lacht ze.





Op die manier ontstond een hechte vriendschap én ambitieuze toekomstplannen. "Toen bleek dat Christine ermee ging stoppen en de gemeente op zoek ging naar nieuwe uitbaters, hebben we geen moment getwijfeld en onze kandidatuur ingediend", vertelt Sanne.





Vertrouwde gezichten

"Onlangs beoordeelde de jury alle voorstellen", verduidelijkt Jeroen Van Laer (Groen), schepen voor Wijkwerking. "Het jonge team van Sanne, Anya en Shemona gaf ons het meeste vertrouwen. Zij kennen de zaak én de wijk bijzonder goed. Samen hebben ze er al twintig jaar ervaring als jobstudent in 't Forum opzitten en zijn ze voor het bestaande cliënteel al een vertrouwd gezicht."





Het huidige personeel van 't Forum kan gewoon blijven, maar de drie vriendinnen moesten wel nog op zoek naar een nieuwe kok. "Die is intussen gevonden", neemt Sanne terug over. "Het centrum zal ook niet lang gesloten blijven. We hebben enkel de tijd nodig om schoon te maken, te schilderen en andere kleinere ingrepen uit te voeren. Als alles goed gaat kunnen we dan openen op vrijdag 6 april."





't Forum zal dan voor het eerst ook zeven op zeven dagen geopend zijn. "Vroeger was maandag vaste sluitingsdag maar we zagen dat er altijd veel volk rondliep aan de Romeine Put om te kijken of 't Forum geopend was", besluit Sanne. "Verder zullen we ook meer evenementen gaan organiseren zoals een paaseierenraap, quiz, zomeropening met barbecue en eindejaarsfeestjes." Sanne, Anya en Shemona mogen 't Forum zes jaar open houden met mogelijkheid tot verlenging.





Het wijkontmoetingscentrum zal vanaf 6 april elke dag open zijn met een keuken die draait van 10 uur tot 21 uur.