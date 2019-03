Ex-burgemeester Koen Snyders (CD&V) neemt na 36 jaar afscheid van de politiek: “Je moet op tijd inzien wanneer de jeugd aan zet is” Sander Bral

08 maart 2019

17u28 0 Edegem Van gemeenteraadslid naar schepen tot burgemeester voor CD&V. In 36 jaar heeft Koen Snyders (59) alle stadia van de lokale politiek doorkruist. Maar nu is het genoeg geweest, de ex-burgemeester van Edegem gaf zijn zitje in de gemeenteraad door en stapt uit de actieve politiek. “Je moet op tijd inzien wanneer je tijd gekomen is en wanneer de jeugd aan zet is.”

Als verbondsleider van KSA Parsival en voorzitter van de jeugdraad moest Snyders in 1982 niet lang wachten op de vraag van toekomstig burgemeester Luce Aerts-Liétaer (CVP) om op de lokale lijst te komen staan. Hij werd meteen verkozen in de gemeenteraad en zeven jaar later werd hij ook schepen. In 1992 volgde hij Aerts-Liétaer op als burgemeester van Edegem.

Plotse wending

Koen Snyders’ politiek verhaal neemt in 1983 een plotse wending toen Franstalig federaal minister Michel Hansenne een Nederlandstalige jurist nodig had om dossiers te verwerken. De jonge Snyders dacht op dat moment eerder aan een carrière aan de balie maar aan het kabinet van Hansenne bleek al snel dat er politieke opportuniteiten waren. Twee jaar later werd Snyders al kabinetsmedewerker bij minister en premier Jean-Luc Dehaene (CVP) en in 1997 maakte hij de overstap tot adjunct-administrateur-generaal bij de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ). Een dikke tien jaar later volgde hij daar zijn baas op en vandaag werkt Snyders daar nog steeds.

Met de grotere impact van de verstedelijking in de Antwerpse rand werd anonimiteit alsmaar een groter probleem. We hebben indertijd bekeken hoe sociale samenhang daarop een antwoord kon bieden

Onder het bewind van Snyders en zijn team werd het nieuwe gemeentehuis gezet, het ecopark opgericht, de dorpskern vernieuwd en kregen belangrijke verkeersaders zoals de Drie Eikenstraat fietspaden. De moeizame aankoop van Hof ter Linden en het op één lijn krijgen van de nieuwe eigenaars, de gemeente Edegem, het Kempens Landschap en het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, is ook een pluim op Snyders’ hoed.

Sociale samenhang

“Wat ik misschien wel het belangrijkste vond om als bestuur te stimuleren, is de sociale samenhang van onze gemeente”, benadrukt Snyders. “We hebben altijd stevig ingezet op het verenigingsleven en buurtfeesten, kerstboomverbrandingen en parkavonden georganiseerd voor een sterkere sociale cohesie. Met de grotere impact van de verstedelijking in de Antwerpse rand werd anonimiteit alsmaar een groter probleem. We hebben toen bekeken hoe sociale samenhang daarop een antwoord kon bieden.”

“We hebben toen wijkwerkers onder de hand genomen om bijvoorbeeld de wijk Buizegem op te waarderen. De parochie was daar intussen verdwenen en een gemeenschapscentrum was er niet meer. Dankzij onze wijkwerking is daar een draagvlak ontstaan voor het nieuwe buurtcentrum ’t Forum met enerzijds een private uitbater en anderzijds een vzw van de buurtbewoners.”

Over de laatste twee uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen wil Snyders niet veel kwijt. “In 2012 domineerde het fenomeen Bart De Wever in heel de Antwerpse regio waaruit burgemeester Koen Metsu (N-VA) in Edegem is voortgekomen. In zes jaar evolueerde Metsu zelf tot een fenomeen en haalde hij een absolute meerderheid. Dat is nu eenmaal de politieke tendens van deze tijd. Of het een goed idee is dat N-VA onze gemeente solo bestuurt? Daar ga ik niet veel uitspraken over doen, de christendemocraten hebben dat in het verleden namelijk ook dikwijls gedaan. Bovendien is het dat wat de kiezer beslist heeft in oktober.”

“Politiek interessante tijden”

“Wel is het interessant dat Groen en Open Vld nu naast CD&V op de oppositiebanken zitten”, gaat Snyders verder. “Tijdens de vorige legislatuur was het allen tegen CD&V, de komende zes jaar zal het allen tegen N-VA zijn en dat kan toch leiden tot politieke interessante tijden in Edegem. Ik heb alleszins het volste vertrouwen in onze drie jonge gemeenteraadsleden.”

Snyders heeft nu dus meer tijd voor zijn vrouw Gert en zijn drie kinderen Joke, Bart en Lies. “En binnenkort misschien ook voor kleinkinderen”, lacht Koen. “Ondertussen blijf ik ook met de fiets rijden, met het team van RSZ trotseren we binnenkort de Ardèche in Frankrijk. Politiek zit het er volledig op voor mij. Ik blijf wel mijn lidkaart van CD&V behouden en als mijn partijleden graag advies hebben bij bepaalde dossiers? Ze weten mij wonen.”