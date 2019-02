En plots staat er een sporthal in je achtertuin: bouw overdekte tennisvelden aan Ter Eiken stilgelegd na klachten buurtbewoners Sander Bral

15 februari 2019

13u26 1 Edegem De nieuwe overdekte tennisvelden van Ter Eiken op het sportdomein Kattenbroek botsen op tegenstand van buurtbewoners. De enorme metalen constructie zou te dicht bij de huizen staan en het zonlicht wegnemen. De tennisclub ontving tijdens de bouwaanvraag geen enkel bezwaar maar heeft nu wel oren naar de buurt en wil samen tot een oplossing komen.

Je moet het maar meemaken: je komt thuis van je werk en opeens staat er een enorme metalen constructie vlak bij je achtertuin. Het overkwam de bewoners van de Heihoefseweg en de Willem Kerricxstraat aan het Edegemse sportdomein Kattenbroek begin deze week. Vorige week startte daar de bouw van twee overdekte tennisvelden en drie overdekte padelvelden voor Tennis- en Squashclub Ter Eiken.

“Nooit infobriefje ontvangen”

“Wij waren helemaal niet op de hoogte van de bouw van die nieuwe sporthal”, zucht buurtbewoner Sophie De Bruyn. “We hebben nooit een infobriefje in de bus gekregen of een aanplakbord met bouwvergunning zien staan. We hebben intussen gehoord dat het bord uithing aan de ingang van de club, maar daar komen enkel leden, geen buurtbewoners. We hebben met de buurt onmiddellijk aangeklopt bij de club en het gemeentebestuur om uitleg te vragen. Donderdag hadden we een eerste gesprek en de club blijkt wel oren te hebben naar onze bezorgdheden. Mogelijk zou de overkapping die het dichtst bij onze achtertuinen aanleunt zelfs verplaatst kunnen worden zodat we toch nog een beetje zonlicht ontvangen. Als er dan nog groen voor die lelijke constructies gepland wordt, zakt de waarde van ons huis hopelijk niet té veel.”

“Alle partijen die op de hoogte gebracht moesten worden van dit project, zijn op de hoogte gebracht”, pareert Steven De Cock, mede-eigenaar van de tennisclub. “Na het uithangen van de vergunning hebben buurtbewoners tijd gehad om bezwaren in te dienen maar dat is niet gebeurd. Anderhalf jaar na het opstarten van dit project konden wij dus eindelijk met de bouw beginnen. Uiteraard zijn wij niet onverschillig over de bezorgdheden van de buurt en zijn er al gesprekken geweest om samen tot een oplossing te komen. De werken zijn intussen ook stilgelegd en die zullen pas hernomen worden als er een oplossing is die aanvaardbaar is voor alle partijen. Wij willen geen ruzie met de buurt, wij zijn een tennisclub.”

Grote lelijke ballon

“Bovendien is er ook goed nieuws voor de buurtbewoners”, voegt Koen Michiels (N-VA) daar aan toe, schepen voor Sport. “De grote lelijke ballon waar in gesport werd, verdwijnt. Ter Eiken heeft van in het begin zijn best gedaan om van dit project iets moois te maken en ontving zelfs complimenten van Natuurpunt, die van in het begin betrokken waren bij de ontwikkeling van de site. Zowel de buurtbewoners als de eigenaars van de club zijn van goeie wil, samen komen we wel tot een oplossing.”

De sportclubs op de site Kattenbroek ontvingen eind 2017 een Vlaamse subsidie van één miljoen euro. Naast de bouw van de overdekte tennisterreinen van Ter Eiken werd daar onder andere een nieuw waterveld, kunstgrasvelden, kleedkameraccomodatie en een trampolinehal mee gefinancierd voor Royal Victory Hockey Club, vzw Ik Dien en SC OLVE.

