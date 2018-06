Eerste schepen Peter Verstraeten trekt lijst Open Vld 27 juni 2018

Peter Verstraeten, huidig schepen voor onder andere Financiën en Ruimtelijke Ordening, zal de Edegemse lijst voor Open Vld trekken. "Ondanks de zware investeringen tijdens deze legislatuur werd de gemeenteschuld met ongeveer acht miljoen, of één derde, afgebouwd", weet partijvoorzitter Kürt Vleminckx. "Een compliment dat ik met plezier aanneem", neemt lijsttrekker Verstraeten over. "Maar de gemeentefinanciën moeten een constante zorg van aandacht blijven zonder dat de dienstverlening daaronder mag lijden." De andere topplaatsen op de lijst worden ingevuld door Helen Van Uffel, Cristophe Van Dessel, Luc Cuvelie, Gunter Geysen en voorzitter Kürt Vleminckx zelf. De overige kandidaten worden later voorgesteld. (BSB)