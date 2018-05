Eerste openlucht wetenschapsfestival 26 mei 2018

Het groendomein van Hof Ter Linden in Edegem is zondag van 10 tot 22 uur het decor van het allereerste openlucht wetenschapsfestival in België. "Het festival Sound of Science wil wetenschap op een heldere manier dichter bij de mensen brengen", klinkt het bij de organisatie. "Er is dan ook voor elk wat wils. Ons aanbod is voor de allerkleinsten en volwassenen, voor de grootste geeks en mensen die niks van wetenschap kennen." Op het programma staat onder meer een reis door het zonnestelsel, een live dissectie van menselijke hersenen en een show door Lieven Scheire over DNA.





Voor meer info: www.soundofscience.be.