Edegemse schone pronkt op finale van Top Model Belgium in Parijs Sander Bral

13 januari 2019

17u49 0 Edegem De Edegemse Resy Put (17) kan binnenkort in Parijs haar dromen gaan waarmaken. Samen met 29 andere jonge vrouwen haalde ze de finale van Top Model Belgium in de categorie Top Girls Mannequins. “Mijn mama heeft me ingeschreven, zonder haar en de rest van mijn familie was ik nooit zover geraakt.”

Doorheen de week studeert de zeventienjarige Resy uit Edegem kantoor en verkoop aan het Sint-Jozefinstituut in Kontich maar achter de schermen is ze al ruim een jaar met andere dingen bezig. “Ik kreeg al langer opmerkingen van vrienden en familie dat ik gebouwd ben om over een catwalk te lopen”, lacht Resy. “Toen kreeg mijn mama het opeens in haar hoofd om me in te schrijven voor Top Model Belgium. Het begon met een online selectie en een eerste kennismakingsronde met een duizendtal meisjes. Ik ben het pas serieus beginnen nemen toen ik daar vlotjes door geraakte en naar de halve finale mocht. Het lijkt misschien simpel maar ik ben al een jaar aan het repeteren hoe ik precies moet lopen en stralen op de catwalk. Mijn avontuur begon met de intentie om ervaring op te doen en er een mooie herinnering aan over te houden. Maar nu ik naar de finale mag in Parijs, ben ik pas echt in mezelf beginnen geloven.”

Resy strijdt op zondag 3 februari in variététheater Lido op Avenue des Champs-Élysées tegen 29 andere vrouwen in de categorie Top Girls Mannequins. Er staan 100.000 prijzengeld en de eerste stappen in de professionele modellenwereld op het spel.

Supporters van Resy kunnen haar steunen door het sms-bericht ‘TMB28’ naar het nummer 3565 te sturen voor anderhalve euro per sms.