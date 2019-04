Edegemnaar die in New York woont, komt even naar België voor start van bouw vrijetijdscentrum ‘Kruispunt’ Sander Bral

19u33 1 Edegem De bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum met bibliotheek aan Huis Hellemans is officieel van start gegaan. Edegemnaar Patrick Van Rosendaal die al jaren in New York woont, zakte even naar zijn thuisstad af voor de opening van het vrijetijdscentrum.

“Het toekomstige gebouw met twee verdiepingen moeten bibliotheek, cultuur, sport, jeugd, evenementen, wijkwerking, vrijwilligers en verenigingen bundelen”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “De nieuwe naam Kruispunt symboliseert het doel van onze nieuwe ontmoetingsplaats.”

De nieuwe naam kwam naar voren na een bevraging bij de Edegemse inwoners, adviesraden, vrijetijdspersoneel van de gemeente en het vorige schepencollege. Van hen kwamen er zo’n honderd voorstellen binnen. “Onder andere Lezegem, De Afspraak en Passage 2650 hebben het niet gehaald”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor Cultuur en Sport. “Naast de link met de kruisbestuiving tussen de verschillende vrijetijdsdiensten verwijst de naam ook naar het jeugdhuis dat vroeger op deze plek stond.”

“Toen ik die naam voor het eerst hoorde, kreeg ik meteen een pijnscheut uit jeugdsentiment”, zegt eregast Patrick Van Rosendaal tijdens de officiële steenlegging. “Aan het jeugdhuis Kruispunt heb ik namelijk mijn allereerste kater over gehouden.” Edegemnaar Patrick Van Rosendaal woont al jaren in New York waar hij het eerste en enige stadsgidsbedrijf voor en door Belgen oprichtte. Met zijn bedrijf BE NY vond hij nog 48 uur de tijd om even naar Edegem af te zakken voor de opening van het vrijetijdscentrum.

“Toen ik de visie achter het centrum hoorde, wilde ik absoluut aanwezig zijn op de eerste steenlegging”, gaat Patrick verder. “In New York is de mix van verschillende culturen en achtergronden al veel langer bezig. Een kruisbestuiving van verschillende ideeën en disciplines is wat grote steden als New York of kleine gemeenten als Edegem nodig hebben. In New York vind je tegenwoordig sushi burrito’s of de Elvis-wafel: een Luikse wafel met pindakaas en een dikke laag spek. Ik wil maar zeggen, een mix van verschillende culturen en ideeën kan soms tot creatieve producten leiden.”

Kunstenaar

Ook lokaal kunstenaar Jan Dias werd in de bloemetjes gezet. Ter ere van het nieuwe vrijetijdscentrum schonk hij één van zijn sculpturen aan het gemeentebestuur. “Als klein jongetje las ik niet graag, in de les tekende ik meer bomen in mijn schriftjes dan te noteren wat de leerkrachten me probeerden wijs te maken”, lacht Jan. “Zo kwam ik drie jaar geleden al op het idee voor een marmeren sculptuur van een boek waarin een boom en een potlood gegraveerd staat. Toen ik de nieuwe plannen van het centrum te horen kreeg, waar ik me volledig in kan vinden, heb ik het werk weggeschonken.”

‘Kruispunt’ moet tegen de zomer van 2020 de deuren kunnen openen. Tijdens de werken zal er in de Terelststraat geen doorgaand autoverkeer meer kunnen zijn. Op sporthal Den Willecom of de muziekacademie te bereiken, volg je de omleiding. Voetgangers kunnen wel nog overal door.