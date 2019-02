Edegem zoekt uitbaters voor zomerbar aan Fort 5, Kaffée Allée stelt zich alvast kandidaat: “Een geschenk uit de hemel, als we de concessie kunnen binnenhalen tenminste” Sander Bral

26 februari 2019

14u12 0 Edegem Na zes succesvolle jaren met een zomerbar aan Fort 4 in Mortsel ziet ook het gemeentebestuur van Edegem potentieel in een zomerbar aan haar fort. De gemeente zoekt daarom een concessiehouder voor een zomerbar aan Fort 5. Kaffée Allée, een vaste waarde in Edegem die momenteel zonder locatie zit, dient alvast een dossier in.

Het gemeentebestuur van Edegem is op zoek naar een concessionaris met horeca-ervaring voor de uitbating van een zomerbar in Fort 5. “Die mag in de weekends van mei en van 1 juni tot 15 september uitgebaat worden in een deel van de binnen- en buitenruimte van Hangar 23 aan het fort”, zegt schepen voor Fort 5 Sofie De Leeuw (N-VA). “We zijn op zoek naar een voorstel dat in harmonie is met het natuurlijk en historische kader van het fort en de omgeving.”

Lounge

“Het is van groot belang dat de voorstellen rekening houden met het beschermde karakter van de locatie en de natuur en de omgeving”, bevestigt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Behalve voor leveringen op vastgelegde tijdstippen mag er geen gemotoriseerd verkeer komen in het fort. Ons idee van een zomerbar is een kleinschalige loungesetting met zachte muziek, buitenverlichting en familie-activiteiten, zoals stand-upcomedy, poppenspel, film, kleinkunst en petanque.”

Kaffée Allée

Voor de uitbaters van zomerbar Kaffée Allée lijkt de oproep van de gemeente een geschenk uit de hemel. Kaffée Allée, een gevestigde waarde in Edegem, was namelijk op zoek naar een nieuwe locatie sinds het afscheid moest nemen van de site aan Agfa-Gevaert. Daar is ondertussen de bouw van woonproject Minerve gestart. “Een geschenk uit de hemel? Zeker, ware het niet dat ook andere kandidaten de concessie kunnen binnenhalen”, reageert Geert Verheyden van Kaffée Allée. “Het gemeentebestuur is uiteraard verplicht voor elke locatie die het ter beschikking stelt, een publieke aanbesteding te organiseren. Wij zijn al enkele maanden op zoek naar een nieuwe locatie voor onze zomerbar, maar alle voorstellen zijn op een sisser uitgedraaid. Het fort is niet alleen een ideale locatie voor onze zomerbar, het zou ook betekenen dat we in Edegem kunnen blijven. We gaan dus zeker een dossier indienen en hopelijk halen we het.”

Geïnteresseerde uitbaters moeten zich voor vrijdag 15 maart kandidaat stellen. Concrete voorstellen moeten ingediend zijn voor 25 maart via gemeentebestuur@edegem.be.