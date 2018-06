Edegem wint cultuurprijs van kabinet-Gatz 14 juni 2018

Het kabinet van Vlaams minister van Cultuur, Sven Gatz (Open Vld), heeft de gemeente Edegem beloond met de award lokale vrijetijdsmonitor. In 2016 werden de subsidies voor het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid overgeheveld van het Gemeentefonds naar het Vlaams niveau. Het kabinet Cultuur riep de vrijetijdsmonitor in het leven om in één klik het lokale vrijetijdsbeleid in Vlaanderen in beeld te brengen. "Iedere gemeente kan vrijwillig haar vrijetijdsgegevens in de registratietool stoppen", verduidelijkt Koen Michiels (N-VA), schepen voor cultuur. "Ons uitgebreid cultuuraanbod bewijst dat wij de vrijetijdsbeleving hoog in het vaandel dragen. Bovendien ondervinden wij een vlotte samenwerking tussen lokale initiatieven, het gemeentebestuur en Vlaanderen. Onze gemeente wordt nu beloond voor de grondigheid en snelheid waarmee we de vrijetijdsmonitor hebben ingevuld." (BSB)