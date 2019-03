Edegem gaat met nieuw RUP voor betonstop, inbreiding en meer open ruimte Sander Bral

28 maart 2019

17u16 0 Edegem Met een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) wil Edegem haar bestaande open ruimte juridisch beschermen. “Edegem moet een rustige en open gemeente blijven. In het RUP Open Ruimte in opmaak zetten we in op het behoud van ons groen karakter, lokaal erfgoed en slim, duurzaam en meervoudig ruimtegebruik.”

In het RUP Open Ruimte zal het gemeentebestuur de plaatsen voor groen en water vastleggen in een zogenoemd ‘groen-blauw netwerk’. “Aaneengesloten groene corridors zijn belangrijk op verschillende vlakken”, zegt Sofie De Leeuw (N-VA), schepen voor omgeving. “We hebben ze nodig voor de uitbouw van trage wegen, voor het versterken van fauna en flora, om de lucht te zuiveren en om het hitte-effect in dichtbevolkte gebieden tegen te gaan.”

“Daarnaast is een aangesloten netwerk van water noodzakelijk voor de plaatselijke opvang en vertraagde afvoer van hemelwater”, gaat de schepen verder. “Op basis van ons groen-blauw netwerk kunnen we bepalen waar verdere verdichting mogelijk is en waar niet. Met het principe ‘slim verdichten’ is er woonuitbreiding mogelijk op maat van Edegem, bij voorkeur in de nabijheid van openbaar vervoer en voorzieningen zoals winkels en scholen.”

“Die ‘leidraad slim verdichten’ is ons toetsingskader bij nieuwe aanvragen tot ontwikkeling en herontwikkeling van gronden”, voegt burgemeester Koen Metsu (N-VA) toe. “Zowel het groen-blauw netwerken als de leidraad slim verdichten moeten ervoor zorgen om verdere appartementisering van Edegem te vermijden en de kwaliteit van de wijken te bewaren en zelfs te versterken.”

Het gemeentebestuur geeft enkele voorbeelden van hoe aan slim verdichten gedaan kan worden met als belangrijkste principe het hergebruiken van sites en percelen. “Bijvoorbeeld de herbestemming van de oude fabriekssite van Agfa-Gevaert van industrie- naar woonzone in het project Minerve of de nieuwe invulling van het gemeentelijk instructiebad Frank Jespers.”

Intensivering is een tweede pijler, daarbij worden meerdere functies gerealiseerd op dezelfde oppervlakte. “Bijvoorbeeld een te grote woning in het centrum kan worden opgesplitst tot tweewoonst met op het gelijkvloers een winkel.”

“Bij verweving worden functies dan weer gecombineerd. Zo kunnen winkelparkings ’s avonds worden opengesteld aan buurtbewoners, scholen kunnen na de uren plaatsmaken voor verenigingen en daken kunnen gebruikt worden voor stadslandbouw.”

Het laatste principe om ruimte te vrijwaren dat het bestuur aanhaalt is tijdelijk ruimtegebruik. “Leegstaande percelen krijgen een tijdelijke invulling zoals braakliggend terrein voor volkstuintjes of de leegstaande loods aan het fort voor een zomerbar.”

Voor de opmaak van het RUP Open Ruimte wil Edegem beroep doen op Vlaamse subsidies. Grootste oppositiepartij Groen steunt het plan en hoopt dat N-VA er ook oprecht werk van zal maken.