Driehonderd deelnemers voor Urban Trail 11 juni 2018

De derde editie van het Urban Trail loopevenement in Edegem lokte gisterochtend een kleine driehonderd joggers. De organisatie van het gebeuren - waarbij de deelnemers de kans krijgen om door enkele bekende gebouwen te lopen - is in handen van de lokale atletiekclub Abes en het Edegemse gemeentebestuur. "Eén van de grote trekpleisters was het oude gebouw van Agfa Gevaert", zegt sportschepen Koen Michiels (N-VA). "Dat kon voor het eerst worden doorkruist. De jogging begon en eindigde aan het bedrijf Hansen International Transmissions. Ook dat was een unieke locatie om te lopen. We merken dat onze Urban Trail in de smaak valt en ik ga er van uit dat er volgend jaar een vervolg komt."





(KDC)