Dit jaar nog 700.000 euro aan wegenwerken GROOTSTE BLIKVANGER IS HERAANLEG SINT-GORIKSPLEIN SANDER BRAL

27 februari 2018

02u33 0 Edegem Het bestuur van Edegem zal in het laatste jaar van de huidige legislatuur nog ongeveer 700.000 euro in verkeersingrepen en vernieuwingswerken investeren. Het belangrijkste project is de heraanleg van het Sint-Goriksplein in wijk Buizegem waar op vraag van de buurt een luifel voor evenementen komt. Ook de omgeving van OLVE-Familia en tal van andere straten worden in 2018 nog aangepakt.

Het schepencollege van Edegem pakte gisterenavond op de gemeenteraad uit met maar liefst acht grote verkeersingrepen en vernieuwingswerken die allemaal gebundeld zijn in één aanbesteding.





De grootste blikvanger is de verfraaiing van het Sint-Goriksplein, het bekende buurtplein in de wijk Buizegem, waarin de buurtbewoners zelf ook inspraak kregen. "In samenspraak met de bewoners gaan we van het Sint-Goriksplein een multifunctioneel, toegankelijk en veilig plein maken dat goed verlicht is", verduidelijkt burgemeester Koen Metsu (N-VA). "Op vraag van de buurt komen er mooie zitbanken en open luifel die uitermate geschikt is voor buurtfeesten."





Woonerf

Behalve het plein in Buizegem werden gisteren nog zeven andere ingrepen goedgekeurd. "Elk dossier lost een probleem op of zorgt voor een veiligere omgeving", vult Birre Timmermans (N-VA) aan, schepen voor Openbare Werken. "Ook in de Gerard de Cremerstraat werd het nieuwe ontwerp gemaakt in nauw overleg met de bewoners. Zij kozen voor een groen plein, ingericht als woonerf waar geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Verder zijn er ingrepen gepland in de Boniverlei, Donk, Kapelaan Smitslaan en Boerenlegerstraat, Oude Godstraat, Pastoor Wouterstraat en in het Noulaertsplein waar de fietsstrook comfortabel herlegd zal worden."





OLVE-Familia

"Tot slot maken we de schoolomgeving van OLVE-Familia langs het Pieter van Maldereplein veiliger", gaat Timmermans verder. "Het onoverzichtelijk en moeilijk oversteekbaar kruispunt in de Jan de Sadelerlaan wordt een duidelijk leesbaar kruispunt met vaste oversteekplaatsen. In de nabijgelegen Andreas Vesaliuslaan ter hoogte van het Pieter Van Maldereplein komt er ook een nieuw zebrapad. Dat maakt deel uit van het dossier permanente wegmarkeringen dat we eveneens aan de gemeenteraad voorleggen."





De verkeersingrepen zijn samen goed voor een geraamde kostprijs van ongeveer 753.000 euro. Het nog beschikbare budget voor de uitvoering ervan bedraagt 620.927,25 euro. Na aanbesteding zal het schepencollege een keuze maken en de projecten gunnen die dit jaar nog worden uitgevoerd. De overige projecten kunnen worden overgeheveld naar de volgende legislatuur.