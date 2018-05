Disneywinkel breidt uit en ontvangt hoog bezoek 29 mei 2018

03u00 0

De Disneywinkel in de Edegemse Doelveldstraat is eindelijk definitief ingericht. In 2016 opende het bedrijf DNexus naast een filiaal in de Antwerpse Hoogstraat een tweede Disneywinkel in Edegem. Die eerste periode van de nieuwe winkel verliep volgens de eigenaar zeer goed waardoor de winkel kon uitbreiden. Over enkele weken opent zaakvoerder Tom Van Gool een gallerie naast de winkel om verschillende pronkstukken tentoon te stellen. Daarnaast komt nog een nieuwe toonzaal voor de figuurtjes van Star Wars en de superhelden van Marvel, beide eigendom van Disney. Op zaterdag 2 juni wordt de nieuwe winkel officieel voorgesteld vanaf 11.30 uur. In het najaar dan volgt de Europese tour van de bekende Disneykunstenaar Jim Shore uit de Verenigde Staten. Op 11 november doet hij de Edegemse Disneywinkel aan als enige winkel in België. (BSB)