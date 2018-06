Disneyfans dromen weg in voormalig magazijn NIEUWE WINKEL KLAAR NA 1,5 JAAR HARD WERKEN SANDER BRAL

02 juni 2018

02u45 0 Edegem De Edegemse Disneywinkel is eindelijk klaar. Wat anderhalf jaar geleden slechts een stockageplaats was, is uitgegroeid tot het walhalla voor elke Disneyfan. "En er komt nog een galerij", klinkt het. "Die moet klaar zijn wanneer Disneykunstenaar Jim Shore op bezoek komt

in november."

Vandaag viert de Edegemse Disneywinkel van het bedrijf DNexus het einde van de verbouwing met een opendeurdag. "De winkel is eindelijk klaar en dat mag gezien worden", glundert zaakvoerder Tom Van Gool. "Onze winkel in de Antwerpse Hoogstraat bestaat al meer dan twintig jaar. Maar het werd voor Disneyfans alsmaar moeilijker en moeilijker om in het drukke stadscentrum te geraken en dan nog parking te vinden. Daarom hebben we anderhalf jaar geleden besloten om aan ons magazijn in Edegem ook een winkeltje te bouwen. Dat bleek meteen succesvol en er werd al snel aan uitbreiding gedacht. Met trots kunnen we onze afgewerkte winkel voorstellen. Fans wanen zich in Disneyland Parijs en kunnen er uren wegdromen."





"Het filiaal in Edegem is succesvoller dan we anderhalf jaar geleden hadden kunnen dromen", benadrukt Tom. "Daarom blijven we uitbreiden. Eerst en vooral komt er een extra zaal waar we de focus op figuurtjes van Star Wars en de superhelden van Marvel leggen. Ondanks de hype rond de nieuwe Star Wars- en superheldenfilms zien we niet echt een stijging van de verkoop bij die figuurtjes, maar dat is omdat we er nooit echt hebben op ingezet.





Hoog bezoek

Met de nieuwe afdeling in de winkel moet daar verandering in komen. Een nog belangrijkere uitbreiding is onze nieuwe galerij waar Disneykunst tentoongesteld zal worden. Die moet tegen 11 november volledig klaar zijn, want dan krijgen we hoog bezoek."





In het najaar houdt de bekende Amerikaanse Disneykunstenaar Jim Shore een Europese tournée die maar drie stops kent, waarvan één in Edegem. "Die man zal bij de meeste mensen geen belletje doen rinkelen", lacht Tom. "Maar voor de fans is hij één van de grootste artiesten van het moment. Met zijn collectie Disney Traditions maakt hij figuren uit kunsthars die eruit ziet als klassieke houtsculpturen. Er zijn nu al fans uit Denemarken en Frankrijk die me vragen om het event te kunnen bijwonen."





In de Disneywinkel van Edegem zijn het vooral de klassieke thema's zoals De Kleine Zeemeermin en Belle en het Beest die goed verkopen. "Ook producten van animatiestudio Pixar doen het uitstekend", besluit Tom. "Dat de topman van Pixar recent in een seksschandaal is opgedoken, veroorzaakt geen terugval in de verkoop. Verzamelaars zijn fan van het product, en dat is hetzelfde geblevan."





De Disneywinkel verwelkomt bezoekers vandaag met een drankje in de vernieuwde zaak vanaf 11.30 tot 17.30 uur.