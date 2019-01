Dinsdagmarktbezoekers werken samen aan Edegems gedicht Sander Bral

31 januari 2019

12u16 0 Edegem De Edegemse dinsdagmarkt staat volgende week volledig in het teken van poëzie. Naar aanleiding van Gedichtendag schrijven de bezoekers van de markt samen een Edegems gedicht. “De marktbezoekers zullen niet enkel hun boodschappen maar ook hun portie zelfgeschreven poëzie mee naar huis nemen.”

“Het thema van Gedichtendag is dit jaar vrijheid”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Uiteraard ben je bij het schrijven van poëzie volledig vrij in wat je schrijft, maar wij gaan nog verder door de nadruk te leggen op de vrijheid die je hebt bij hóe je een gedicht schrijft. Denk maar aan écriture automatique of het onbewust neerpennen zonder idee, wat de dadaïsten vaak gebruikten.”

“Elke bezoeker zal op een heel laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan onze kunstzinnige actie”, neemt Koen Michiels (N-VA) over, schepen voor cultuur. “Door ons te laten leiden door het instrumentele van het schrijven van een gedicht in plaats van door de inhoud, kan iedereen deelnemen. Zelfs de allerkleinsten die helemaal nog niet kunnen lezen en schrijven. Van vrijheid gesproken!”

De poëzieactie gaat dinsdag 5 februari door op de wekelijkse markt op het Gemeenteplein van 9u00 tot 12u30.