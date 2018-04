Cultuurcafé in oude pastorij start zomer-pop-up 25 april 2018

Het gloednieuwe cultuurcafé in de oude pastorij opent vrijdag. Sinds het vertrek van de heemkundige kring uit de pastorij op de hoek van de Strijdersstraat en de Terelststraat staat het gebouw leeg. Begin vorig jorig deed het gemeentebestuur een oproep om het pand op te knappen en er een nieuwe invulling voor te vinden. Bart Struyf en Kevin Thys hebben toen het initiatief genomen om met de gemeente in zee te gaan. De twee bundelden hun passies voor muziek en bier in een cultuurcafé met brouwerij. Beide functies van het pand zijn afgescheiden met een glazen wand. De lokale biertjes die in de brouwerij gemaakt worden, zullen ook gebruikt worden in de gerechten die in het cultuurcafé opgediend worden. Verder is er een klein podium voor concerten en op de bovenverdieping zijn ateliers waar kunstenaars en muzikanten hun ding kunnen doen. Van vrijdag tot de septemberjaarmarkt zal het cultuurcafé tijdelijk openen voor een zomer vol lekkers. Daarna starten de grote infrastructuurwerken om het café en de brouwerij daarna permanent te openen. (BSB)