CD&V wil van Edegem echte fietsgemeente maken 01 september 2018

CD&V Edegem zal het komende weekend op de jaarmarkt de zogenoemde 'fietsdeal' ondertekenen met partijgenoten Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer en provinciaal gedeputeerde Ludwig Caluwé. "Die deal is een formeel engagement van de Edegemse CD&V-ploeg om werk te maken van een sterk lokaal fietsbeleid in de komende legislatuur", legt lijsttrekker Bart Breugelmans uit. "Aan de hand van tien principes willen wij van Edegem een echte fietsgemeente maken met fietsinfrastructuur van topkwaliteit en fietsveilige schoolomgevingen." In mei kreeg het gemeentebestuur van Edegem in tegenstelling tot buurgemeenten nog een zeer slecht evaluatierapport van Fietserbond Azura uit de Antwerpse zuidrand.





CD&V Edegem maakte van de gelegenheid ook gebruik om de volledige lijst voor de verkiezingen voor te stellen. "Ik ben als lijsttrekker uitermate fier over onze jonge en dynamische lijst met 14 vrouwen, 13 mannen en 11 nieuwkomers om de toekomst van Edegem verder uit te bouwen", besluit lijsttrekker Breugelmans. Op plaats twee pronkt OCMW-raadslid Ann De Cleyn, hoofd van de pastorale dienst bij de groep GZA-ziekenhuizen. Milieu- en omgevingsadvocaat Adrian De Weerdt vervolledigt de top drie. Met oudburgemeester Koen Snyders op plaats 15 en ere-senator Mia De Schamphelaere als lijstduwer zet CD&V ook veel politieke ervaring op de lijst. Verjonging zien we dan weer bij gewezen jeugdraadvoorzitter Klaas Meesters (plaats 7) en Johan Scheldeman (plaats 13), bestuurslid van Jeugdhuis Nootuitgang. (BSB)