Buurt komt samen om visjes te redden WATERBUFFERBEKKEN KELTENHEUVEL STAAT EXTREEM DROOG SANDER BRAL

25 juli 2018

02u41 0 Edegem Een veertigtal vrijwilligers heeft gisteren verzamelen geblazen rond het waterbufferbekken aan Keltenheuvel om de stervende vissen te redden en over te zetten naar Fort 5. "Mensen beseffen niet dat die plas geen vijver is, stop alsjeblief met er vissen in te plaatsen."

De bewoners van Keltenheuvel aan wijk Buizegem maakten zich al dagen zorgen over de vissen in het waterbufferbekken in de verkaveling. Door de aanhoudende hitte droogt het bufferbekken volledig op, waardoor de vissen die erin leven dreigen om te komen. Buurtbewoonster Sara Van Hal trommelde de buurt gisteravond op om actie te ondernemen. Het plan was om alle vissen met emmers en zakken over te zetten naar de nabijgelegen Romeinse Put. "Uiteindelijk hebben we de visjes naar het water rondom Fort 5 gebracht", legt Sara uit.





Niet in de pan

"In de Romeinse Put wordt er namelijk illegaal gevist en het is niet de bedoeling dat we die dieren redden zodat ze uiteindelijk in de pan kunnen belanden. Enkele vissen zijn gestorven door de droogte maar uiteindelijk kunnen we van een groot succes spreken. We hebben de brandweer zelfs zover gekregen om het resterende water uit de plas weg te pompen. Op die manier konden we ook bij alle vissen die zich in het riet verstopt hadden. Als dierenvriend ben ik enorm blij met wat we hier verwezenlijkt hebben, bovendien bracht het de buurtbewoners bij elkaar voor een fijne avondactiviteit waar veel kinderen aan deelnamen."





Het probleem met de vissen in verkaveling Keltenheuvel is niet nieuw, het gemeentebestuur nam eind vorige maand al maatregelen. "De brandweer kwam extra water in het bufferbekken pompen zodat de dieren meer zuurstof kregen", verduidelijkt Goedele Van der Spiegel, schepen van Milieu. "Omdat dat niet genoeg bleek te zijn, hebben we de vissersclub opgetrommeld en konden we samen 1400 vissen overzetten naar de Romeinse Put. Veel van die vissen kropen weg in het riet en waren ongrijpbaar, we hebben toen besloten om ze daar te laten zitten. Het is in de eerste plaats niet de bedoeling dat er vissen worden uitgezet in een waterbufferbekken dat ervoor moet zorgen dat de verkaveling niet onder water komt te staan."





Ook initiatiefneemster Sara betreurt dat de plas vol met vissen wordt gezet. "Ik begrijp wel waarom mensen dat doen", zucht ze. "Het waterbekken oogt als een echte vijver, daardoor vinden sommige buren het een goed idee om er vissen in uit te zetten. Hopelijk kunnen we de mensen met deze actie sensibiliseren zodat er geen vissen, of andere dieren, meer in het water worden gezet. Anders kunnen we bij de volgende hittegolf terug van nul af herbeginnen."