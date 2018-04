Buurt boos over bomenkap SLOGAN ELYSIA PARK LUIDT 'WAAR BOMEN BUREN ZIJN' SANDER BRAL

14 april 2018

02u38 0 Edegem Buurtbewoners van het woonproject Elysia Park zijn boos: naast een groot spandoek met de slogan 'Waar de bomen buren zijn' liggen een heleboel gekapte bomen. "Er werd ons beloofd dat er een park kwam en dat de bomen bleven."

De buurtbewoners van het woonproject Elysia Park aan de Prins Boudewijnlaan hadden zich eerder al neergelegd bij de plannen van de nieuwe woonblokken maar waren niet op de hoogte dat verschillende bomen op de site daarvoor geveld moesten worden. Het is nogal een lullig zicht aan de site waar het nieuwe bouwproject Elysia Park moet komen. Op een spandoek pronkt de slogan 'Elysia Park, waar de bomen buren zijn' naast een heleboel gekapte bomen. Die werden donderdag geveld om de bouw van de nieuwe woonblokken mogelijk te maken. De buurtbewoners reageren vol ongeloof. "Waar de bomen buren zijn? Waar de bomen buren wáren, zeker? Ze worden allemaal geveld? Zelfs de mooiste boom van de site", klinkt het bij de buurtbewoners.





Ook ex-burgemeester en oppositieraadslid Koen Snyders (CD&V) moeit zich met het voorval. "We zijn beginnen brainstormen over de herbestemming van de site toen ik nog burgemeester was", zegt Snyders. "Maar we zijn toen nooit tot een finaal akkoord gekomen en we hebben het dossier overgelaten aan de huidige legislatuur. Over de kap van de bomen kan ik geen uitspraken doen. Wel is het zo dat er altijd slecht gecommuniceerd is over het project naar de Edegemnaar. Ik snap de commotie heel goed."





"De omvang van het project is net om meer groen te behouden", benadrukt Peter Verstraeten (Open Vld), schepen voor Ruimtelijke Ordening, die al vanaf de start van het dossier mee rond de tafel zit. "De woonblokken worden inderdaad hoger gebouwd zodat we op de site meer groenzone kunnen bewaren. Maar ook niet hoger dan de gebouwen in het nabijgelegen Rubenspark. We zullen niet hoger gaan dan zes à zeven bouwlagen. Om die bouw mogelijk te maken, moesten er inderdaad enkele bomen geveld worden."





Nieuwe exemplaren

"Wat een jammere zaak is", vult Goedele Van der Spiegel (Groen) aan, schepen voor Milieu en Natuur. "Maar alle gevelde bomen worden op dezelfde site vervangen door nieuwe bomen. Daar is in deze eerste fase natuurlijk nog niets van te zien. Ook mogen de meeste bomen gewoon blijven staan, die zijn op dit moment gemarkeerd met een roodwit lint. Wij willen benadrukken dat we van Park Elysia een groene poort richting Fort V en Hof Ter Linden willen maken."





"Ik begrijp de bezorgdheid van de buurtbewoners maar ik vind het zeer sneu dat het vellen van de bomen politiek wordt uitgespeeld", zucht burgemeester Koen Metsu (N-VA). "Alle bezwaren tegen dit project zijn weerlegd door de bevoegde instanties. Er moesten bomen gekapt worden, dat klopt. Maar wel voor een nieuw duurzaam én groen woonproject waar onze gemeente enkel bij zal baten." Het Elysia Park moet een mix worden van driehonderd woningen in een groene zone. Een timing van de eerste steenlegging is er voorlopig nog niet.