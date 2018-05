Burendag schot in de roos 30 mei 2018

02u37 0

"De Edegemse wijken leven", klinkt het fier bij het gemeentebestuur. "Dat werd snel duidelijk op de Edegemse burendag". Gisteren zetten ruim tweeduizend gezinnen in meer dan 23 buurten de stoelen op de straat voor een gezellige borrel of barbecue. Ook organisaties sprongen mee op de kar. De secundaire school KTA Da Vinci, woonzorgcentrum Immaculata en dienstencentrum Den Appel organiseerden ook gezellige burenfeesten. "Wij ondersteunden de initiatieven met flyers en affiches en het uitlenen van tafels, stoelen en tenten", zegt Jeroen Van Laer (Groen), schepen van Wijkwerking. "We sloten ook de straten af en zorgden voor streetbands die voor de muziek zorgden op verschillende initiatieven." Het is al de dertiende keer dat de gemeente de burendag ondersteunt. (BSB)