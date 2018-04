Brandweer voorkomt uitslaande dakbrand 27 april 2018

Om een nog niet bekende reden brak er in de De Burletlaan in Edegem gisterenmiddag opeens brand uit aan het dak van een halfopen bebouwing. Zowel teams van de brandweer van Edegem en Antwerpen snelden zich naar de woning. Daar waren net renovatiewerken aan de gang op het dak, mogelijk ontstond de brand daardoor. Er vielen geen gewonden en de brandweer kon de schade aan het dak beperken door een kordaat optreden. De uitslaande dakbrand die dreigde uit te breken kon voorkomen worden. Volgens getuigen was een brandweerman in burger zeer snel ter plaatse omdat hij achter de hoek woonde. Hij zag van bij hem thuis een rookpluim opdoemen en zou beslist hebben om rechtstreeks naar de brand te snellen zonder in de kazerne te passeren. Hij kon al enkele gasflessen in veiligheid brengen vooraleer zijn ploegmakkers arriveerden. (BSB)