Bouw Elysia Park met 390 nieuwe woningen gestart: “Respect voor groene omgeving en volledig autovrij” Sander Bral

30 januari 2019

16u20 0 Edegem De eerste paal van Elysia Park zit in de grond. Het woonproject in de groene zone tussen de Prins Boudewijnlaan en Hof ter Linden wordt een mix van 390 nieuwe woningen en enkele handelspanden, verdeeld over vier blokken. De eerste inwoners kunnen eind volgend jaar al hun intrek nemen.

Het gemeentebestuur van Edegem, Polo-architects, ontwikkelaars Alides en Cornerstones en aannemer Van Laere zijn al jaren bezig met de aanleg van het nieuwe Elysia Park. Woensdagochtend lieten alle partners met enige trots de eerste paal van het nieuwe woonproject in de grond boren. In de eerste bouwfase worden 115 residentiële appartementen neergezet, waarvan nu al meer dan negentig percent verkocht is. Tegen het einde van volgend jaar zullen de eerste bewoners daar hun intrek kunnen nemen.

Al zo goed als uitverkocht

“Het is uitzonderlijk dat een woonblok al zo goed als uitverkocht is vooraleer de werken van start zijn gegaan”, lacht Koen Ickroth van ontwikkelaar Cornerstones. “Na een jarenlange weg van plannen, administratie en ontwerpen kunnen we eindelijk beginnen bouwen aan dit prachtige project. Er zijn weinig plaatsen in dit land waar de samenwerking met het lokaal bestuur zo vlot verloopt. Hun bekommernissen over natuur, mobiliteit en bewoners zijn steeds hand in hand gegaan met onze ideeën voor de nieuwe site.”

In het voorjaar van 2018 lieten de omwonenden zich al stevig horen omdat een heleboel bomen op de site geveld werden voor het bouwproject. “De Edegemnaar hoeft zich geen zorgen te maken over het bewaren van de groene zone”, benadrukt Rikkert Leeman van ontwikkelaar Alides. “Het groengebied naast de Prins Boudewijnlaan met aansluiting op kasteeldomein Hof ter Linden en het Fort 5 is één van de grootste groene longen in de Antwerpse zuidrand en er is geen haar op ons hoofd dat er aan denkt om daar verandering in te brengen.”

Verkeer onder de grond

“Dat is ook zo opgenomen in de plannen”, gaat Leeman verder. “Het architectenbureau heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat al het gemotoriseerd verkeer zich onder de grond zal afspelen. In het groene gebied en tussen de woonblokken komen enkel trage wegen voor fietsers en voetgangers.” Het gemeentebestuur liet eerder al weten dat het grootste deel van alle bomen kan blijven staan. Voor elke gevelde boom wordt een nieuwe aangeplant.

“De overlast voor buurtbewoners wordt tijdens de werken tot een minimum beperkt”, neemt Johan Van Halewyck van aannemer Van Laere over. “We hebben gekozen voor een duurzame afsluiting van de werf die niet enkel overlast zal tegengaan maar ook een beter uitzicht geeft. Het regenwater dat door de toekomstige verhardingen een nieuwe weg zal zoeken, wordt tijdens de werken ook al lokaal opgevangen om wateroverlast te voorkomen.”

Eind maart begint de verkoop van de tweede fase waarin 48 appartementen en 62 assistentiewoningen voorzien worden. In een latere derde fase worden 85 iets luxueuzere appartementen neergezet op de site. Ook zal er plaats zijn voor enkele handelspanden. De werken van het volledige project mogen volgens de ontwikkelaars niet langer dan vier jaar duren.