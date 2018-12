Bomvolle basiliek neemt afscheid van overleden student Sanda (20): “Hij was niet enkel een zoon maar ook een beste vriend” “Niet elke jongere kickt op barbaarse praktijken. Sanda heeft ook échte vrienden. Er is nog toekomst voor de jeugd” Sander Bral

14 december 2018

13u27 0 Edegem Een bomvolle Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek heeft deze voormiddag afscheid genomen van de twintigjarige Sanda Dia. De student bezweek een week geleden in het ziekenhuis na een uit de hand gelopen studentendoop in Vorselaar. “Sanda en zijn vrienden zijn een voorbeeld voor onze samenleving”

Familie, vrienden, medestudenten, voetbalmakkers, oude klasgenoten en vele andere sympathisanten uit Edegem en de rest van het land kwamen vanochtend samen in de basiliek van Edegem om afscheid te nemen van Sanda Dia (20) die vorige vrijdag overleed in het universitair ziekenhuis in Edegem.

“Sanda was een bron van energie voor zijn papa”, vertelt Sanda’s stiefmama, die het woord nam voor de familie. “Hij was niet enkel een zoon maar ook een beste vriend. Hij was er altijd voor ons, voor zijn broer, voor zijn stiefbroer en stiefzus. Onze familie wil ook de echte vrienden van Sanda bedanken, die hier vandaag zo talrijk aanwezig zijn en zich hebben ingezet om dit afscheid te organiseren. Er zijn duidelijk nog jongeren die niet kicken op barbaarse praktijken. Er is nog toekomst voor de jeugd. De hoffelijkheid en vriendelijkheid van Sanda en zijn vrienden is waar onze maatschappij vandaag naar snakt. Dat is vandaag nog meer eens bewezen.”

Spits

Sanda’s vrienden en vriendinnen zelf wilden ook graag iets kwijt op het afscheid. “Of er nog plaats was voor een spits in de ploeg, vroeg Sanda zich deze zomer af”, herbeleven zijn vrienden van voetbalclub Ik Dien. “Niet echt, maar door zijn indrukwekkende snelheid en nog grotere glimlach konden we hem gewoon niet weigeren. In een mum van tijd had hij zich ingewerkt in de ploeg. De kille zondagochtenden werden steeds veel aangenamer wanneer Sanda het veld op liep. Afgelopen weekend hielden we een erewedstrijd voor Sanda. De ingetogen stilte voor de match, de absolute inzet tijdens de match en de vele anecdotes na de match bewijzen hoe graag we hem in onze ploeg hadden. Het rugnummer negen is voor altijd voor jou, Sanda. We spelen kampioen dit jaar. Zonder jou op het veld, maar met jou in ons hart.”

Ook Sanda’s vriendinnen van de middelbare school waren talrijk aanwezig. “We vroegen steeds veel te veel aandacht van jou en we vielen jou altijd lastig met onze meisjesproblemen”, glimlachen de jonge dames. “Maar je was er steeds voor ons. Wij zullen er altijd zijn voor jou.”

“Door jouw stijlvolle dansmoves was jij de Michael Jackson van Edegem. Of was Michael Jackson de Sanda Dia van Amerika?”, vroegen Sanda’s beste maten zich af. “We zullen jouw euforie op de eerste bosklassenfuif met kinderchampagne nooit vergeten. Of het moment wanneer je je halfnaakt bezeerde in een fontein in Zagreb. Je was sowieso de slimste van ons allemaal, maar de handigste?”, herinneren de jonge knapen zich.

Dansen

Dansen was heel belangrijk voor Sanda. Naast filmmuziek van Inception en The Lion King werd er ook hiphop gedraaid op Sanda’s afscheid van onder andere Wiz Khalifa met Charlie Puth en XXXTentacion’s Changes, Sanda’s favoriete nummer.

Sanda Dia uit Edegem werd slechts twintig jaar. Hij overleed vorige vrijdag nadat hij woensdag in het ziekenhuis werd opgenomen na een uit de hand gelopen studentendoop van studentenclub Reuzegom uit Leuven. Sanda en zijn vrienden zouden een reeks mensonterende opdrachten hebben moeten uitvoeren in Leuven en Vorselaar. Het toxicologisch onderzoek moet uitmaken of een te hoge dosis vissaus aan de basis lag van Sanda’s overlijden. De families van de twee studenten uit Hove en Malle die de doop wel overleefden, hebben klacht ingediend tegen de doopmeesters. “Niet om een heksenjacht tegen die jonger te ontketenen”, benadrukten de families eerder al. “Wel om te weten te komen wat er precies is misgelopen tijdens die doop.”